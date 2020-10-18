به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۷ قانونی را تصویب کرد مبنی بر اینکه مربیان حاضر در بالاترین سطح فوتبال باید دارای مدرک حرفه‌ای باشند. محدودیت‌ها و مشکلاتی که در آن سال وجود داشت، باعث شد بعضی از کشورها از AFC بخواهند این قانون خود را اصلاح کند و یا اجرای این دستورالعمل را به تعویق اندازد. در نهایت کنفدراسیون آسیا اجرای این قانون را تا سه سال یعنی تا سال ۲۰۲۰ به تعویق انداخت.

پیرو همین قانون بود که فدراسیون فوتبال ایران دستور العمل AFC را یادآوری و هفته گذشته شروط مربیگری در لیگ‌های مختلف را اعلام کرد که بر این اساس سرمربیان حاضر در لیگ برتر باید برای فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ دارای مدرک مربیگری حرفه‌ای باشند.

بررسی مدارک مربیان حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران نشان می‌دهد از ۱۶ سرمربی حاضر در لیگ برتر ابراهیم صادقی (سایپا)، سید مهدی رحمتی (شهرخودرو)، محرم نویدکیا (سپاهان)، رحمان رضایی (ذوب آهن)، جواد نکونام (فولاد)، محمد ربیعی (مس رفسنجان)، وحید فاضلی (نساجی) و بیاتلو (ماشین سازی) یعنی نیمی از آنها فاقد مدرک حرفه‌ای و حتی مدرک A آسیا هستند. این موضوع احتمالاً باعث می‌شود فدراسیون فوتبال یکبار دیگر از موضع خود در قبال مدرک مربیگری کوتاه بیاید.

دلیل فدراسیون فوتبال هم شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کلاس‌های مربیگری حرفه‌ای و کلاس A آسیا در ماه‌های گذشته بوده است که مربیان ایران را از شرکت در آن با حضور مدرس خارجی محروم کرده است.

همچنین این مشکل به شکل مشابهی در لیگ برتر فوتسال هم دیده می‌شود. بعضی از مربیان فاقد مدرک سطح ۳ هستند و یا حتی به عنوان بازیکن - مربی فعالیت می‌کنند. فدراسیون فوتبال به دلیل عدم برگزاری کلاس سطح ۳ در ماه‌های بعد از شیوع کرونا، در این فصل روی مدرک مربیگری سخت گیری نخواهد داشت و همه چیز طبق روال گذشته پیش خواهد رفت.