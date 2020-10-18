نظام سلطه بداند مردم ایران گوش به فرمان رهبری همچنان ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال الدین جوانمردی امروز (یکشنبه) در مراسم آغاز هفته نیروی انتظامی، اظهار کرد: حرکت در مسیر تحقق پلیس تراز انقلاب اسلامی یکی از رویکردهای برنامه‌های نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی رودسر در ادامه به برخی برنامه‌های این هفته در شهرستان رودسر اشاره کرد و افزود: معرفی پلیس مؤمن، متعهد، ارائه خدمات مضاعف به شهروندان در مقوله‌های مختلف، مبارزه با مواد مخدر، نمایش اقتدار و توانمندی پلیس، معرفی اقدامات میدانی پلیس، برنامه‌های نیروی پلیس در فضا مجازی و رسانه‌ها، مقابله با مخلان نظم امنیت در سطح حوزه استحفاظی و ویزیت رایگان بخشی از این برنامه‌ها است.

امنیت پایدار ثمره خون شهدا است

در ادامه امام جمعه رودسر نیز با بیان اینکه امروز ملت بزرگ ما قدردان نیروهای مسلح جمهوری اسلام است، اظهار کرد: با تلاش نیروی انتظامی و سایر نیروهای مسلح کشور امروز در آرامش، امنیت و اقتدار به سر می بریم.

حجت الاسلام تقی روحانی با اشاره به تلاش نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح جامعه، افزود: امنیت پایدار امروز کشور ثمره خون شهدا و مقاومت در برابر دشمنان است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هر تجاوز ایستادگی می‌کنند، گفت: نظام سلطه باید بداند تمام ملت ایران پای در رکاب و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب هستند.

امام جمعه رودسر با اشاره به اینکه مسئولان باید از امنیت موجود در کشور در راستای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر این کشور گام بردارند، تصریح کرد: توسعه هر جامعه‌ای در گرو برقراری امنیت است.

عملکرد نیروی انتظامی در میان مردم منعکس می‌شود

در ادامه این مراسم فرماندار رودسر نیز با اشاره به اینکه عملکرد نیروی انتظامی بیشتر در میان مردم و آحاد جامعه منعکس می‌شود، اظهار کرد: نیروی انتظامی با روحیه انقلابی، مدیریت جهادی، تفکر بسیجی و عزم راسخ برای حفظ امنیت و آرامش کشور پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی گام بر می‌دارد.

محمد مهدی مظفری با بیان اینکه نیروی انتظامی اقتدار نظام جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد، افزود: اهمیت نیروی انتظامی به نقش آفرینی آن است و مهمترین آن نیز استقرار امنیت است.