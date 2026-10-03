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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

داداشی نیاکی: امنیت زیر بنای پیشرفت و تعالی جامعه است

داداشی نیاکی: امنیت زیر بنای پیشرفت و تعالی جامعه است

رودسر- فرماندار رودسر امنیت را زیر بنای پیشرفت و تعالی جامعه دانست و گفت: مجاهدت های شبانه روزی فراجا ضامن حفظ آرامش مردم است.

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در مراسم هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت هفته فراجا، امنیت را زیربنای پیشرفت و تعالی جامعه دانست و مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا را ضامن حفظ آرامش مردم و جلوه‌ای از پیوند عمیق پلیس با بدنه جامعه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: امنیت و آرامش، از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه و زیربنای حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی است و بی‌تردید بخش مهمی از این آرامش مرهون تلاش‌ها و ایثار شبانه‌روزی مردان و زنانی است که در لباس مقدس انتظامی، صیانت از جان، مال، ناموس و آرامش مردم را رسالت خود می‌دانند.

فرمانده انتظامی رودسر با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد : شعار امسال فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرفراز» است. 

سرهنگ سید جلال جوانمردی بیان کرد: پلیس همچون سدی محکم در برابر مخلان نظم و امنیت عمومی ایستاده است و مأموران انتظامی در راه تأمین امنیت مردم حتی از جان خود نیز می‌گذرند.

وی، همراهی مردم را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت دانست و گفت: تأمین امنیت بدون همکاری و همدلی مردم امکان‌پذیر نیست و نمونه‌های متعددی وجود دارد که با همکاری شهروندان، افراد مرتبط با اقدامات جاسوسی و ضد امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی رودسر با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در شرایط کنونی، عنوان کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان سخت، به دنبال ایجاد ناامنی، یأس، ناامیدی و تفرقه در جامعه است و تلاش می‌کند اتحاد و انسجام مردم را خدشه‌دار کند.

وی افزود: مردم همچنان در صحنه حضور دارند و با پلیس در تأمین امنیت همکاری می کنند. مجموعه انتظامی نیز در کنار مردم قرار دارد و تأمین امنیت اجتماعات و حضورهای مردمی را وظیفه خود می‌داند.

امام جمعه رودسر نیز با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کند و مردم نیز قدردان خدمات این مجموعه هستند.

حجت الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری افزود: پلیس مظهر رحمت با مردم و قاطعیت در برابر بدخواهان و مخلان امنیت است و مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند با اشرار، سارقان و برهم‌زنندگان امنیت برخورد جدی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است، بیان کرد: نیروی انتظامی در برابر هر فردی که به امنیت ملت لطمه می‌زند، قاطعانه برخورد می کند.

امام جمعه رودسر ادامه داد: مردم هر روز شاهد خدمتگزاری نیروهای انتظامی در شهرها، روستاها، جاده‌ها، و مناطق خطرخیز هستند و تلاش خادمان مردم در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و گشت‌های انتظامی از نگاه مردم دور نمی‌ماند.

کد مطلب 6966314

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