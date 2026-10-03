داداشی نیاکی: امنیت زیر بنای پیشرفت و تعالی جامعه است

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالحسین داداشی نیاکی ظهر شنبه در مراسم هفته نیروی انتظامی با گرامیداشت هفته فراجا، امنیت را زیربنای پیشرفت و تعالی جامعه دانست و مجاهدت‌های شبانه‌روزی کارکنان فراجا را ضامن حفظ آرامش مردم و جلوه‌ای از پیوند عمیق پلیس با بدنه جامعه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: امنیت و آرامش، از اساسی‌ترین نیازهای هر جامعه و زیربنای حرکت در مسیر پیشرفت و تعالی است و بی‌تردید بخش مهمی از این آرامش مرهون تلاش‌ها و ایثار شبانه‌روزی مردان و زنانی است که در لباس مقدس انتظامی، صیانت از جان، مال، ناموس و آرامش مردم را رسالت خود می‌دانند.

فرمانده انتظامی رودسر با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد : شعار امسال فراجا با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث و ایران سرفراز» است.

سرهنگ سید جلال جوانمردی بیان کرد: پلیس همچون سدی محکم در برابر مخلان نظم و امنیت عمومی ایستاده است و مأموران انتظامی در راه تأمین امنیت مردم حتی از جان خود نیز می‌گذرند.

وی، همراهی مردم را یکی از ارکان مهم تأمین امنیت دانست و گفت: تأمین امنیت بدون همکاری و همدلی مردم امکان‌پذیر نیست و نمونه‌های متعددی وجود دارد که با همکاری شهروندان، افراد مرتبط با اقدامات جاسوسی و ضد امنیتی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

فرمانده انتظامی رودسر با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در شرایط کنونی، عنوان کرد: دشمن پس از ناکامی در میدان سخت، به دنبال ایجاد ناامنی، یأس، ناامیدی و تفرقه در جامعه است و تلاش می‌کند اتحاد و انسجام مردم را خدشه‌دار کند.

وی افزود: مردم همچنان در صحنه حضور دارند و با پلیس در تأمین امنیت همکاری می کنند. مجموعه انتظامی نیز در کنار مردم قرار دارد و تأمین امنیت اجتماعات و حضورهای مردمی را وظیفه خود می‌داند.

امام جمعه رودسر نیز با تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: نیروی انتظامی برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کند و مردم نیز قدردان خدمات این مجموعه هستند.

حجت الاسلام ابوالقاسم ابراهیمی نوری افزود: پلیس مظهر رحمت با مردم و قاطعیت در برابر بدخواهان و مخلان امنیت است و مردم از نیروی انتظامی انتظار دارند با اشرار، سارقان و برهم‌زنندگان امنیت برخورد جدی داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است، بیان کرد: نیروی انتظامی در برابر هر فردی که به امنیت ملت لطمه می‌زند، قاطعانه برخورد می کند.

امام جمعه رودسر ادامه داد: مردم هر روز شاهد خدمتگزاری نیروهای انتظامی در شهرها، روستاها، جاده‌ها، و مناطق خطرخیز هستند و تلاش خادمان مردم در کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و گشت‌های انتظامی از نگاه مردم دور نمی‌ماند.