افزایش ۱۲ درصدی کشف انواع مواد مخدر در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی ظهر یکشنبه در آستانه هفته ناجا در نشست خبری با رسانه‌های استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری در حوزه وقوع جرایم سرقت نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد وقوع ثبت شده است. و در حوزه کشف نیز ۶۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در حوزه وقوع جرایم سرقت به عنف که از جمله خط قرمز پلیس است و با استفاده از تجهیزات فنی و برنامه‌ریزی هوشمند پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید کم شود، لذا طی ۶ ماه و ۲۰ روز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش وقوع جرایم سرقت به عنف در استان مرکزی ثبت شده است. که یکی از عمده ترین عوامل این کاهش را می‌توان حرکت پلیس به سمت رویکرد علمی عنوان کرد.

کاهش ۴۷ درصدی سرقت مسلحانه

وی ادامه داد: در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز در سرقت مسلحانه ۴۷ درصد و در سرقت احشام نیز ۱۵ درصد کاهش ثبت شد است. ضمن اینکه افزایش کشفیات نیز ۳۶ درصد است.

مفخمی شهرستانی خاطرنشان کرد: در حوزه وقوع نزاع‌های دسته جمعی و فردی طی شش ماه سال جاری، در حوزه نزاع و درگیری دسته جمعی ۲۲ درصد کاهش و در وقوع نزاع و درگیری فردی متأسفانه ۱۲ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد هستیم.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی در زمینه برخورد با اراذل و اوباش و افرادی که موجب مخل آسایش مردم و نظم جامعه باشد تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی‌آید.

فرمانده انتظامی استان مرکزی بیان داشت: در حوزه مواد مخدر نیز پاکسازی نقاط آلوده و یا پاکسازی نقاط کم برخوردار با هم افزایی سایر دستگاه‌ها و پایه کار آمدن همه ارکانی که در شورای هماهنگی مواد مخدر نقش دارند، از مهمترین برنامه‌های فرمانده انتظامی در این حوزه است.

افزایش ۱۲ درصدی کشف انواع مواد مخدر

وی ادامه داد: در همین راستا در حوزه جرایم مواد مخدر در زمینه کشف انواع مواد مخدر نیمه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش ثبت شده است. البته استان مرکزی در حقیقت یک استان بارانداز مواد مخدر نیست، به همین جهت بیشتر فعالیت برای شناسایی و دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر متمرکز شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه شرارت نیز ۶۸ درصد و در موضوع آدم ربایی نیز ۱۰۰ درصد در ۶ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش ثبت شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در موضوع وقوع قتل نیز گفت: طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد افزایش ۴۳ درصدی وقوع قتل هستیم. از ۲۰ فقره وقوع قتل در استان مرکزی، ۱۸ فقره آن کشف شده است. در حوزه وقوع جرایم جعل اسناد نیز شش درصد افزایش ثبت شده، که ۶۵ درصد نیز در کشف افزایش را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی کلاهبرداری گفت: حوزه مبارزه با کالای قاچاق و ارز نیز طی نیم سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه کشف کالای قاچاق جهت ارزش ریالی ۸۱ درصد و در پرونده‌های قاچاق نیز ۲۴ درصد افزایش ثبت شده است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط نیز توقیف خودروهای کالای قاچاق ۱۶ درصد و دستگیری متهمان نیز ۴۷ درصد افزایش دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی اظهار کرد: در حوزه وقوع جرایم سایبری نیز در استان مرکزی دو درصد افزایش و در کشفیات ۲۸ درصد افزایش ثبت شده است.

۲۱۱ برنامه در هفته ناجا در استان مرکزی اجرا خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در ارتباط با هفته ناجا گفت: طی هفته ناجا که از بیست و هفتم ماه جاری آغاز و تا دوم آبان ماه ادامه دارد، پیش از ۲۱۱ برنامه با ۲۲ عنوان در قالب درون و برون سازمانی در استان مرکزی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شعار هفته ناجای امسال «همه با هم برای امنیت و سلامت» تعیین شده است، افزود: افتتاح پروژه‌های هوشمند سازی در استان مرکزی ۵ پروژه به صورت شاخص، افتتاح رسمی کلانتری ۱۸ بازار تاریخی اراک، مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند فرماندهی انتظامی استان مرکزی، مانیتورینگ راهور استان مرکزی در اراک، افتتاح ۱۰ واحد مسکونی سازمانی برای همکاران، دیدار با خانواده‌های شهدا، ایثارگران و بازنشستگان نیروی انتظامی، مسابقات ورزشی و قرآنی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، اهدای خون توسط پرسنل، مسابقات کتابخوانی و… بخشی از برنامه‌های هفته ناجا در استان مرکزی است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی، اقتدار توأ‌م با رأفت، هوشمندی خدمت صادقانه - مشارکت عمومی، پیشگیری اجتماعی و توسعه امنیت - امنیت اقتصادی کمک به تولید، آسایش عمومی - آموزش همگانی، نظم و قانون مداری، فرهنگ و ترافیک - مرزبانی ایثار و جوانمردی همگامی با مرزنشینان - سلامت و خانواده، فضای مجازی پاک، جامعه ایمن را روز شمار این هفته (بیست و هفتم تا دوم آبان) عنوان کرد.

مفخمی شهرستانی در پایان بیان کرد: نیروی انتظامی در کنار مدافعان سلامت در شرایط کرونایی نقش خود را به خوبی ایفا کرد. معتقد هستیم جز با مشارکت عمومی ایجاد امنیت پایدار در جامعه میسر نخواهد شد. امروز پلیس در خدمت مردم است و برای تحقق آسایش و امنیت عمومی تلاش می‌کند.