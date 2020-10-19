به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، روز دوشنبه در همایش «پلیس؛ آمران به معروف و ناهیان از منکر» در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، اظهار کرد: دشمن با شعارهای مختلف میخواهد امر به معروف و نهی از منکر از جامعه دور شود اما انقلاب سربلند اسلامی آمد و در طول چهل و یک سال هزینههای زیادی پرداخت کرد تا فرایض دینی از جمله امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود.
رئیس پلیس تهران افزود: امروز نیروی انتظامی در وسط میدان، این فریضه را عملی میکند، ما با همان سختی که با سارقان، مجرمان، قاتلان، قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و مفسدان اقتصادی برخورد میکنیم، با افرادی که دنبال حیازدایی و ترویج فرهنگ بیبندوباری هستند مبارزه میکنیم، اصلاً در این مسیر کوتاه نمیآییم و اسیر جوسازی نمیشویم و با قاطعیت برخورد میکنیم.
وی تصریح کرد: امروز عزیزان در دستگاه قضائی حامی مأموران نیروی انتظامی در اجرای مأموریتها هستند، دیروز نیز آیتالله رئیسی دستور دادند که تمام بخشهای قضائی حامی پلیس باشند، از هیچکدام از جنبههای امنیت غافل نیستیم، همانگونه که امنیت اخلاقی برای ما اهمیت دارد، امنیت اقتصادی و مبارزه با سارقان نیز برای ما اهمیت دارد و ما به تمام سطوح امنیت اهمیت میدهیم.
این مقام انتظامی با بیان اینکه پلیس در تمام بخشها فعال است، گفت: در سه بخش امنیت اخلاقی در حوزه موضوعات آشکار، امنیت اخلاقی در حوزه فضای مجازی و در حوزه فساد پنهان با برنامه پیش میرویم، مگر اجازه میدهیم خون سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با رشد و نمو اَنگلها در جامعه از بین برود، عزیزترین عزیزان جان خود را در راستای امنیت از دست دادند.
رحیمی با بیان اینکه هیچگاه ناامید نیستیم و میدان را برای جولان عناصر ضد حیا خالی نمیکنیم، متذکر شد: تا جان در بدن داریم، خواهیم دوید، رئیس دادسرای ارشاد دلسوزانه تا نیمههای شب در کنار همکاران من و حامی آنها است.
رئیس پلیس تهران یادآور شد: دشمن به همان میزان که برای تنگتر کردن محاصره اقتصادی تلاش میکند، به هم اندازه که با استفاده از فضای مجازی دنبال خالی کردن دل ملت هستند، به همان مقدار برای ترویج فرهنگ بیبند و باری و بیحیایی کار میکند، ما فضای مجازی و مسائل جامعه را رصد میکنیم، در این کار فحش و کتک میخوریم، تهمت به ما میزنند اما از مسیرمان کوتاه نمیآییم.
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