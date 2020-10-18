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۲۷ مهر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۵

با صدور بیانیه‌ای؛

طالبان درباره نقض توافق دوحه به آمریکا هشدار داد

طالبان درباره نقض توافق دوحه به آمریکا هشدار داد

گروه طالبان با صدور بیانیه‌ای پیرامون نقض توافق دوحه به آمریکا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گروه طالبان امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ادامه حملات هوایی آمریکا در افغانستان و جنوب این کشور نقض توافق دوحه است.

در بیانیه طالبان در این خصوص آمده است: بر اساستوافق دوحه، نیروهای آمریکایی حق حملات هوایی در مکان‌هایی جز میدان نبرد یا جنگ فعالانه را ندارند. با این همه،‌ طی روزهای گذشته، پهپادها و جنگنده‌های آمریکا دست به حملاتی طی ساعات شامگاهی زده‌اند. این حملات در تضاد کامل با مفاد توافق دوحه قرار دارند.

گروه طالبان در این بیانیه همچنین اعلام کرد که آمریکا دست به اقدامات تحریک‌کننده زده و مناطقی را بمباران می‌کند که در آن درگیری نیست.

کد مطلب 5051052

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