توضیحاتی راجع به جریمه عدم استفاده از ماسک در خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین حمیدی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با حضور در برنامه تهران ۲۰ اظهار کرد: آلودگی هوا یکی از معضلات سالانه تمامی دستگاه‌های درگیر با آن در پایتخت است. امسال با وجود کرونا در کشورمان این موضوع اهمیت بیشتری دارد چرا که بنابر اعلام کارشناسان و متخصصان، آلودگی هوا می‌تواند ویروس کرونا را تشدید کند.

وی افزود: ما در مجموعه پلیس راهور بر کنترل معاینه فنی خودروها بویژه حمل و نقل عمومی بسیار دقت می‌کنیم و هم با دوربین‌ها و هم با کنترل‌های چشمی و میدانی موارد مرتبط با معاینه فنی را رصد می‌کنیم.

تمام خودروهایی که در پایتخت تردد می‌کنند دارای معاینه فنی هستند

رئیس پلیس راهور فاتب گفت: از ۱۰ روز گذشته همکاران من در جای جای شهر مستقر شدند و می‌توانم با قاطعیت بگویم که تقریباً تمامی خودروهایی که در شهر تردد می‌کنند دارای معاینه فنی هستند.

سردارحمیدی ادامه داد: بخشی از موتورسیکلت‌ها که فرسوده شده اند و بخشی دیگر از وسایل حمل و نقل عمومی که فرسوده هستند (ناوگان فرسوده) اینها آلودگی هوا را تشدید می‌کنند البته باید بگویم بخش عمده آلودگی هوای تهران مرتبط با صنایع و جانمایی این صنایع است.

وی گفت: ما معتقدیم که برای جلوگیری از آلودگی هوا بویژه در فصل زمستان باید محدودیت‌هایی را اعمال کنیم. (همان محدودیت‌های سال قبل) اما شورای ترافیک شهر تهران، استانداری و ستاد ملی مقابله با کرونا باید تصمیم لازم برای اجرا و یا عدم اجرای محدودیت‌های ترافیکی را بگیرند.

وجود ۶۰ هزار موتور سیکلت توقیفی در پارکینگ‌ها

وی افزود: در پایتخت حدود ۶۰ هزار موتور سیکلت که بعضاً آنها فرسوده هستند و رسماً از حیّزانتفاع ساقط اند، وجود دارد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که پلیس تا قبل از پارکینگ مسئولیت وسیله نقلیه را دارد. بعد از پارکینگ مسئولیت با عوامل پارکینگ که مربوط به بخش خصوصی هستند، می‌شود.

رئیس پلیس راهور فاتب تصریح کرد: در تهران ۴ میلیون خودرو و ۳.۵ میلیون موتورسیکلت در حال فعالیت هستند. کنترل فرد به فرد این وسایل نقلیه از سوی پلیس اصلاً توجیهی ندارد. اما چگونه با جلوی تخلف وسایل نقلیه بویِژه موتورسیکلت سواران را گرفت.

سردار حمیدی ما در کشور دو گروه داریم. یک گروه مبتنی بر قانون هستند و می‌گویند پلیس باید طبق قانون، متخلف راجریمه کند. گروه دوم مردم و کارشناسانی هستند که می‌گویند این افراد شاغلند واز طریق همین وسیله نقلیه کسب روزی می‌کنند و پلیس نباید با آنها برخورد کند.

وی تصریح کرد: ما گروه دوم را در بیشتر در خیابان‌ها می‌بینیم. جریمه و توقیف موتورسیکلت‌ها سخت‌ترین کار پلیس است اما چه کنیم که باید به قانون عمل کنیم.

توضیحاتی در رابطه با جریمه عدم ماسک زدن در خودرو

رئیس پلیس راهور فاتب با اشاره به اظهار نظر رئیس پلیس تهران بزرگ مبنی بر حقیقی بودن جریمه عدم استفاده از ماسک برای راننده‌ای در پایتخت گفت: چند روز پلیس تصویر یک جریمه که با فتوشاپ دستکاری شده بود و مربوط به شهر شیراز بود در فضای مجازی منتشر شد که پلیس راهور ناجا این موضوع را تکذیب کرد. امروز سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ به جریمه عدم استفاده از ماسک برای یک راننده در تهران اشاره کرده و توضیحاتی داده است که متأسفانه این دو موضوع با هم ترکیب شده و این گونه برداشت می‌شود که پلیس در صحبت‌هایش تناقض دارد که به هیچ عنوان این گونه نیست.

سردار حمیدی اظهار داشت: ما در ابتدا تذکر عام را به تمام رانندگانی که وسایل حمل و نقل عمومی دارند، می‌دهیم و در صورتی که این رانندگان به تذکرات ما اعتنایی نکنند طبق قانون با آنها رفتار می‌کنیم.

رئیس پلیس راهور فاتب ادامه داد: قانون به پلیس گفته است راننده وسیله نقلیه عمومی که از ماسک استفاده نمی‌کند را باید ۱۰۰ هزار تومان جریمه کنند و به ازای هر مسافر که از ماسک استفاده نمی‌کند هم باید ۲۰ هزار تومان راننده را جریمه کرد. البته این نکته را یادآوری کنم که جریمه عدم استفاده از ماسک فقط و فقط برای وسایل حمل و نقل عمومی است و خودروهای شخصی به هیچ عنوان جریمه نمی‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیامک طرح ناظر و جریمه کشف حجاب در خودرو مربوط به پلیس امنیت اخلاقی است اما اگر پلیس راهور موردی از کشف حجاب را در خودرو به صورت حضوری رصد کند طبق قانون اجازه دارد تا آن خودرو را جریمه کند.

سردار حمیدی در پایان گفت: سالهای قبل رسم بوده است که در هفته ناجا بخشودگی جرایم راهنمایی و رانندگی داشتیم ولی امسال بخشودگی جرایم نداریم و بهتر است مردم پرداخت خلافی‌های خود را مدیریت کنند.