رشت جز ۳ کلانشهر برتر کشور در حوزه تأمین نظم و امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رمضانی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از مدافعان امنیت در بسیج و نیروی انتظامی به مناسبت هفته ناجا شرط برقراری کامل امنیت در جامعه را منوط به تحقق ابعاد مختلف آن دانست و گفت: اگر امنیت در ابعاد سیاسی، اقتصادی و سایر ابعاد محقق نشود، امنیت اجتماعی نیز با مشکل مواجه می‌شود.

وی با تاکید بر اهمیت امنیت عمومی، تصریح کرد: تأمین امنیت عمومی کار مشکلی بوده و با تلاش شبانه‌روزی و نگاه انقلابی مأموران نیروی انتظامی محقق شده است و اگر اینگونه نباشد با آسیب‌های زیادی در جامعه مواجه می‌شویم.

فرمانده انتظامی رشت با بیان اینکه برای تأمین امنیت هر روزه شهید تقدیم نظام می‌کنیم، افزود: در سطح شهرستان رشت مامورانی داریم که شبانه‌روز در محل کار حضور دارند تا امنیت را برای مردم تأمین کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه در کلانشهر رشت از نظر امنیتی در وضعیت خوبی قرار داریم، تصریح کرد: این شهر در مقایسه با سایر کلانشهرها جز سه شهرستان برتر در حوزه تأمین نظم و امنیت است.

وی به کاهش هفت درصدی در زمینه وقوع سرقت اشاره و بیان کرد: با راه‌اندازی گشت رضویون در قالب گشت محله حدود ۱۶ درصد افزایش کشف سرقت داشته و امسال سه هزار سارق دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی رشت با تاکید بر اینکه حدود ۱۷۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در رشت کشف شده است، عنوان کرد: یکی از مطالبات به‌حق مردم برخورد با عاملان توزیع مواد مخدر در محلات است.

رمضانی با اشاره به اینکه روزانه ۳۰ سرقت در شهرستان رشت رخ می‌دهد، گفت: در سطح شهرستان رشت به صورت موردی قدرت نمایی اراذل را شاهد هستیم و اگر این اراذل تحت کنترل اطلاعاتی و عملیاتی ما نباشند با مشکل مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به دستگیری پنج اراذل و اوباش شناسنامه دار در هفته‌های اخیر، افزود: از مردم درخواست داریم هرگونه اطلاعات از اراذل و اوباش را در اختیار ما قرار دهند تا با آنها برخورد جدی شود.

فرمانده انتظامی رشت به آمار کشف مشروبات الکلی در این شهرستان اشاره و اظهار کرد: در زمینه کشف مشروبات الکلی امسال ۵۰ درصد افزایش داشتیم که این آمار نوعی زنگ خطر نیز محسوب می‌شود.