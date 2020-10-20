تودیع و معارفه ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه ریاست مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ظهر دوشنبه ۲۸ مهرماه، با حضور مسئولان دانشگاه تهران و اساتید دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تالار گفتگوی این دانشکده برگزار شد. در این مراسم از زحمات احمد نادری تقدیر و حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا به عنوان رئیس جدید مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران معرفی شد.
در آغاز مراسم رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران اظهار کرد: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران همواره سرآمد مؤسسات و مراکز پژوهشی دانشگاه تهران بوده است. من به سهم خودم از آقای دکتر نادری بابت فعالیتهای ارزشمندشان در دوران تصدی این مؤسسه سپاسگزارم و برای جناب حجت الاسلام دکتر پارسانیا آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم با نگاه دقیق و توانمندی ایشان، فعالیتهای این مؤسسه همچون گذشته منشأ اثر در کشور بوده و جایگاه ویژه آن حفظ خواهد شد.
پس از وی، نادری ریاست پیشین مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به ارائه گزارشی از فعالیتهای شاخص مؤسسه در دوران تصدی خود پرداخته و گفت: من ضمن تشکر از تمام همکارانم در مؤسسه که زحمت حقیقی بر دوش ایشان بوده است باید عرض کنم در طول یکسال و نیم حضور بنده در مؤسسه با وجود شرایط خاص کشور و کمبود بودجه شدید، اما فعالیتهای زیرساختی و پژوهشی خوبی شکل گرفته است و توانستیم از میراث و سنت چندین دههای مؤسسه حفاظت نمائیم.
وی افزود: در این دوره یکی از محورهای برنامه تحولی ما تمرکز بر بازسازی برند مؤسسه و دستیابی آن به جایگاه رفیعی است که در ادوار متقدم داشته است و ما همواره گفتیم که این مؤسسه مادر نهاد علوم اجتماعی ایران است و تلاش کردیم که وضعیت مؤسسه را در راستای این عنوان سوق دهیم و مرجعیت آن را در فضای پژوهشی و علمی اجتماعی کشور مجدداً احیا کنیم. شکرخدا این اتفاق به خوبی در فضای عمومی و رسانهای صورت گرفت و امروز بسیاری از نهادها و مراکز طراز اول کشور از فعالیتهای مؤسسه اطلاع خوبی داشته و تعاملات مثبتی با آن دارند. همچنین ارتباطات و سازمان دهی بسیار خوبی در حوزه نخبگان و پژوهشگران اجتماعی به عنوان سرمایه اصلی مؤسسه گرفته شد. در حیطه فعالیتهای علمی و پژوهشی نیز در این دوره، ۶ طرح پژوهشی و ملّی، ۲۱ نشست علمی، ۱۰ کارگاه آموزشی، تأسیس ۴ گروه پژوهشی جدید، انجام ۲ موج پیمایش و نظرسنجی، تولید گزارشهای راهبردی و ارسال آن به بیش از ۱۸ نهاد و دستگاه تصمیم گیر در کشور، عقد تفاهم نامه با ۱۵ نهاد و تولید طرح نامههای متعدد متناسب با نیازها نهادها و دستگاههای مختلف در کشور از اهم فعالیتها بوده است.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین پارسانیا، ریاست جدید مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی با اشاره به جایگاه علمی این مؤسسه گفت: آنچه امروز مهم است و این مؤسسه نیز بر همان مبنا شکل گرفته، ضرورت وجود یک حلقه واسط میان نیازهای عینی و روز کشور و نهاد دانشگاه و علم است. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در دوران آغازین فعالیت خود این رویکرد را به خوبی ایفا کرده بود و امروز نیز با توجه به شرایط کشور این نیاز و ضرورت بیش از همیشه حس میشود.
وی افزود: امید داریم با همکاری دانشکده علوم اجتماعی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، ارتباط فعالیتهای مؤسسه با نهادهای مختلف کشور و مسائل فوری جامعه به خوبی تنظیم و برقرار شود. همچنین امیدواریم دکتر نادری نیز با حضور مؤثر در مجلس شورای اسلامی به توسعه و اثرگذاری هر چه بیشتر فعالیتهای مؤسسه کمکهای فراوانی داشته باشند.
پس از وی حجت الاسلام والمسلمین کرمی، رئیس نهاد رهبری دانشگاه تهران گفت: به حمدالله در طول یکسال گذشته و با حضور جناب دکتر نادری در این مؤسسه ارتباطهای خوبی میان نهاد رهبری در دانشگاه و این مؤسسه برقرار شده و فعالیتهای خوب و مؤثری شکل گرفته است. ان شاءالله با حضور بابرکت حجت الاسلام پارسانیا این مسیر با قوت فراوان همچون گذشته پیگیری و تعاملات خوبی فیمابین انجام پذیرد.
در ادامه، اعتمادی فرد رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با تشکر از ریاست پیشین مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، آرزوی موفقیت برای رئیس جدید نمود.
در پایان مراسم نیز از زحمات احمد نادری، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
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