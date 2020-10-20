  1. فرهنگ و ادب
با حکم معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد؛

اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب منصوب شدند

معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکام جداگانه ای اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی جداگانه حجت‌الاسلام و المسلمین حبیب رضا ارزانی، علیرضا اسماعیلی، اسماعیل امینی، اشرف بروجردی، راضیه تجار، هومان حسن‌پور، ابراهیم حیدری، محمد حسین رنجبران،  صابر سهرابی، غلامرضا غفاری، علی غیاثی ندوشن، مهدی فیروزان، علیرضا کاظمی، جواد محقق، علیرضا مختارپور و محمدجواد مرادی‌نیا را به عنوان اعضای شورای سیاست‌گذاری بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

جوادی، پیش از این ایوب دهقانکار را به عنوان دبیر بیست و هشتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران منصوب کرده بود.

