اولین لیگ برتر فوتبال بدون سرمربی خارجی/ فرصت یا تهدید؟

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۲۰ سال از آغاز رقابتهای لیگ برتر، برای اولین بار شاهد برگزاری دوره‌ای از این بازی‌ها هستیم که هیچیک از تیم‌های حاضر در آن از مربی خارجی سود نمی‌برند تا با نیمکت‌های صد در صد ایرانی فصل بیستم لیگ برتر را آغاز کنیم.

افزایش بدهی‌های خارجی که حاصل پرونده‌های متعدد و معمولاً شکست خورده فوتبال ایران در کمیته‌های انضباطی فیفا و AFC بوده و افزایش بی‌رویه نرخ ارز نیز بر آن دامن زد، متولیان فوتبال را بر آن داشت تا به صورت موقت از استخدام مربی و بازیکن خارجی جدید جلوگیری کرده تا این معضل به صورت مقطعی از بین برود.

قانون خلق الساعه‌ای که در سال ۹۹ از سوی فدراسیون فوتبال وضع گردید تا حالت مُسکن برای فوتبال بحران زده (از نظر مالی) ایران را داشته باشد، منجر به این شد که هر ۱۶ تیم حاضر در این مسابقات خواسته و ناخواسته به استفاده از مربیان ایرانی روی بیاورند. مربیانی که گستره سنی آنها از ۵۶ تا ۳۳ سال است. در حالی که امیر قلعه نویی با تنها ۵۶ سال سن مسن‌ترین سرمربی لیگ برتر است، روی نیمکت ماشین سازی یکی از ۶ سرمربی تجربه اولی (در لیگ برتر) با تنها ۳۳ سال سن عنوان جوان‌ترین مربی را به خود اختصاص داده است.



محرم نویدکیا سرمربی سپاهان‌

در ۱۶ تیم لیگ برتر، ۶ تیم از نفراتی به عنوان سرمربی سود می‌برند که تاکنون تجربه سرمربیگری در لیگ برتر را نداشته و برای نخستین بار در لیگ بیستم به این افتخار رسیده‌اند و ۲ نفر هم تاکنون تجربه مربیگری نداشته و اولین تجربه مربیگری آنها، سرمربیگری در لیگ برتر است که این اتفاق در نوع خود جالب و قابل تامل است.

عدم استفاده از مربی خارجی در لیگ بیستم شاید از یک زاویه تهدیدی برای فوتبال ایران باشد، اما فوتبال ایران در صورت درست برخورد کردن با این موضوع می‌تواند این تهدید را تبدیل به یک فرصت ناب برای پرورش مربی نماید.

۶ مربی تجربه اولی

رحمان رضایی در ذوب آهن، محرم نوید کیا در سپاهان، مهدی رحمتی در شهر خودرو، وحید بیاتلو در ماشین سازی، علی ربیعی در مس رفسنجان و وحید فاضلی در تیم نساجی ۶ نفری هستند که برای اولین بار سرمربیگری در لیگ برتر را تجربه می‌کنند و مهدی رحمتی به همراه محرم نویدکیا، نفراتی هستند که برای اولین بار نشستن روی نیمکت به عنوان مربی را تجربه می‌کنند.

مسن‌ترین وجوان ترین

امیر قلعه نویی نه تنها با ۵۶ سال سن مسن‌ترین مربی حاضر در لیگ برتر است، بلکه وی با ۵ قهرمانی در تاریخ این مسابقات پر افتخارترین مربی حاضر در لیگ برتر نیز به حساب می‌آید. بدیهی است که وی با این کارنامه گران‌ترین مربی حاضر در این مسابقات نیز باشد.

به جز قلعه نویی، یحیی گل محمدی تنها مربی شاغل در لیگ است که تجربه قهرمانی در این مسابقات را دارد تا وی دومین مربی پر افتخار حاضر در این مسابقات باشد.

در مقابل امیر قلعه نویی، وحید بیاتلو سرمربی تیم ماشین سازی با تنها ۳۳ سال سن جوان‌ترین مربی شاغل در فصل بیستم است. بیاتلو پیش از این سرمربیگری را در تیم نود ارومیه تجربه کرده بود و عملکرد خوبی هم در این تیم داشت.

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وحید بیاتلو سرمربی این فصل تیم ماشین سازی‌

۶ مربی در ادامه کار

۶ تیم آلومینیوم اراک، پرسپولیس، پیکان، سایپا، فولاد و مس رفسنجان کار خود را در این مسابقات با مربیانی آغاز می‌کنند که فصل را با آنها به پایان رسانده بودند تا رسول خطیبی، یحیی گل محمدی، عبدالله ویسی، جواد نکونام، محمد ربیعی و ابراهیم صادقی همچنان در تیم‌های فصل گذشته خود مشغول به کار باشند.

ابراهیم صادقی و جواد نکونام در سایپا و فولاد بعلاوه محمد ربیعی در مس رفسنجان، تنها مربیانی هستند که هدایت تیم‌های خود را از ابتدای فصل گذشته در اختیار داشتند تا این ۳ نفر بیشترین تداوم را در تیم‌های خود داشته باشند.