هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی جایزه جشنواره کارتون قبرس را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شریف اسلامی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: فراخوان نهمین جشنواره بین المللی کارتون OLIVE زیتون قبرس ۲۰۲۰ با دو موضوع زیتون و آزاد ۱۴ دی ماه سال گذشته منتشر شد و هنرمندان فرصت داشتند تا ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری آثار خود را به این جشنواره ارسال نماید.

شریف اسلامی اظهار داشت :۲۸۰ هنرمند از ۶۸ کشور با بیش از ۹۰۰ اثر با موضوعات زیتون تحت عناوینی چون زیتون و زمان، زیتون و تاریخ، زیتون و اسطوره شناسی، زیتون و فناوری، زیتون و قبرس، زیتون و زندگی، زیتون و صلح، زیتون و تعارض، زیتون و جنگ، زیتون و بهداشت، زیتون و زنان، زیتون و مردان، زیتون و کودکان، روغن زیتون، شاخه زیتون، درخت زیتون، مزایای روغن زیتون، زیتون و روغن زیتون، منع ریشه کنی، سوزاندن و کاهش درختان زیتون و آزاد شرکت داشتند.

اسلامی تصریح کرد: در این جشنواره در هربخش ۳ جایزه اول تا سوم و جایزه بزرگ جشنواره تعیین شده بود که اثر کارتون علی راسترو در قالب آزاد با موضوع فقر و بی اعتنایی اغنیا در بخش ویژه جایزه بزرگ این جشنواره موفق شد تندیس زیتون طلایی جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۱۵۰۰ یورویی را از آن خود کند.

رئیس حوزه هنری خاطر نشان کرد: علی راسترو متولد ۱۳۷۷ یاسوج، دارای مدرک کارشناسی رشته نقاشی جوان‌ترین هنرمند کارتونیست در سطح جهانی است و تاکنون موفقیت‌های ارزنده‌ای در مسابقه‌ها و جشنواره‌های مختلف ملی و بین المللی کسب کرده است.

وی یاد آوری کرد: کسب جایزه ویژه جشنواره بین المللی کارتون "ما کرونا را شکست می‌دهیم"، برگزیده مسابقه نقاشی دیواری در شهر یاسبرین کشور مجارستان، برگزاری نمایشگاه مجموعه آثار کاریکاتور در نمایشگاه استفان سیکرا شهر یاسبرین در کشور مجارستان، منتخب بیست و دومین جشنواره یورو کارتوناله بلژیک ۲۰۱۹، منتخب بیست و چهارمین بینال هنری گابروو بلغارستان ۲۰۱۹، چاپ هشت اثر در ششمین مجله کارتونیست‌های جهان uwc، چاپ پنج اثر در مجله calicomix کلمبیا، فینالیست و منتخب در جشنواره‌های متعدد کارتون از قبیل: برزیل، آلمان، ترکیه، مونته نگرو، کوزوو از جمله موفقیت‌های این هنرمند خوش ذوق یاسوجی است.