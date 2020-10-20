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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۱

از سوی علی اف اعلام شد؛

آمادگی آذربایجان برای مذاکره درباره بحران قره‌باغ و پایان خصومتها

آمادگی آذربایجان برای مذاکره درباره بحران قره‌باغ و پایان خصومتها

رئیس جمهور آذربایجان در اظهاراتی از آمادگی کشورش برای مذاکره با ارمنستان با هدف پایان دادن به بحران قره‌باغ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «الهام علی اف» رئیس جمهور آذربایجان در گفتگو با خبرگزاری تاس، ضمن اعلام آمادگی کشورش برای مذاکره با ارمنستان در کشور روسیه اعلام کرد در صورتی که ایروان به اقدامات خود در قره باغ پایان دهد باکو آمادگی پایان دادن به «خصومت‌ها» در این منطقه را دارد.

علی‌اف با تأکید بر اینکه آماده هر نوع دیداری است، افزود: در خصوص این مسأله تاکنون دعوتی دریافت نکرده‌ام، بنابراین این سوال را نباید از من بپرسید.

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، نقش روسیه را در بحران قره‌باغ بسیار مهم دانست و گفت که مسکو به دلایل تاریخی و جغرافیایی همواره این نقش را ایفا کرده و باکو نیز آماده هرگونه نشست و دیداری است.

او گفت که باکو پیش از این نیز بسرعت با پیشنهاد برگزاری نشست در سطح وزرای خارجه در مسکو موافقت کرده بود.

درگیری‌های جدید ارمنستان و آذربایجان در منطقه قره باغ از روز ششم مهر آغاز شده و با وجود برقراری آتش بس درگیری‌های پراکنده میان دو کشور همچنان جریان دارد.

کد مطلب 5052429
عبدالحمید بیاتی

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