معرفی هیات ارزیابی آثار بخش خیابانی جشنواره تئاتر «سردار آسمانی»

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، به پیشنهاد دبیر جشنواره و طی احکامی جداگانه مجید امرایی، سامان خلیلیان و محمدعلی رادمنش به‌ عنوان اعضای هیات ارزیابی طرح و ایده بخش خیابانی و محیطی دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» انتخاب و معرفی شدند.

مجید امرایی مدرس دانشگاه، کارگردان و نویسنده تئاتر، محقق و پژوهشگر، متولد ۱۳۴۸ در کوهدشت، دارای مدرک دکترای دراماتراپی از کشور فرانسه است. از عمده فعالیت‌های وی می‌توان به تجربه عملی بیست سال کار نمایش‌درمانی با گروه‌های مختلف همچون مصدومان جنگی اشاره کرد.

سامان خلیلیان نویسنده و کارگردان متولد سال ۱۳۵۸ در تهران و دارای مدرک دکترای جغرافیای سیاسی است. وی دارای مدرک درجه دو هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان است. کارگردانی سیزده تئاتر صحنه‌ای و بیش از سی تئاتر خیابانی و محیطی، مدیریت کانون تخصصی تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، داوری در جشنواره‌های تئاتر فجر، دانشگاهی، مریوان، فتح خرمشهر، شهروند لاهیجان، استانی، شرهانی و ... ازجمله سوابق خلیلیان به‌شمار می‌رود.

علی‌محمد رادمنش نویسنده، بازیگر و کارگردان متولد ۱۳۵۸ در جیرفت است. دریافت چندین تندیس و دیپلم افتخار نویسندگی، کارگردانی و بازیگری از جشنواره‌های مختلف تئاتر و جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از افتخارات هنری وی محسوب می‌شود. رادمنش همچنین به‌ عنوان بازیگر برگزیده انجمن منتقدان سینمای آمریکا برای بازی در فیلم «گلنسا» انتخاب شده‌ است.

دومین جشنواره ملی تئاتر «سردار آسمانی» به مناسبت پاسداشت نام و یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در سه بخش نمایش‌های صحنه‌ای، خیابانی و محیطی و نمایشنامه‌نویسی به‌ همت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با دبیری امیرحسین شفیعی دی‌ماه سال جاری در کرمان برگزار خواهد شد.