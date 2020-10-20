پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از بعدازظهر امروز در قسمت‌های مرکزی خلیج فارس با وزش بادهای شمالی به طور نسبی ارتفاع موج و تلاطم دریا افزایش می‌یابد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می‌شود طی امروز و روزهای آینده در اغلب نقاط استان شرایط جوی و دریایی به نسبت آرام باشد.

وی در ارتباط با وضعیت جوی و دریایی استان طی ۲۴ ساعت آینده بیان کرد: آسمان استان غالباً صاف همراه با غبار محلی، در طول روز وزش ملایم باد و در هنگام صبح در برخی نقاط مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

مساعدی ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی گاهی شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت، در بعدازظهر گاهی ۳۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: همچنین طی این مدت ارتفاع موج دریا بین ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در ساعاتی از بعدازظهر تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.