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۲۹ مهر ۱۳۹۹، ۱۹:۲۵

بررسی خدمات رسانی به زائران سفرهای زیارتی درمسیر دولت الکترونیک

بررسی خدمات رسانی به زائران سفرهای زیارتی درمسیر دولت الکترونیک

درنشست شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت فعالیت‌های صورت گرفته برای خدمات رسانی به زائران سفرهای زیارتی در مسیر دولت الکترونیک بررسی شد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که امروز به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تشکیل شد آقای مهران فرشید مدیرکل دفتر طرح و برنامه فناوری اطلاعات سازمان حج و زیارت از خدماتی که درقالب میز خدمت دولت الکترونیک به زائران حج، عمره و عتبات عالیات ارائه می‌شود گزارش داد و افزود: میز خدمت الکترونیک در تهران و سایر استان‌ها اجرایی شده و تاکنون به بیش از چهارهزار درخواست از طریق این سامانه پاسخ داده شده است.

وی گفت: این سامانه با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمات، پاسخگویی و تسهیل فرایند ثبت و پیگیری درخواست مراجعان به سازمان حج و زیارت راه اندازی شده واقدام بسیارخوبی در مسیر دولت الکترونیک و ارائه خدمات غیرحضوری به زائران است.

در ادامه این جلسه، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نظارت عملی بعثه مقام معظم رهبری در این روند را ضروری خواند و لزوم فرهنگ سازی درمیان زائران برای بهره مندی هرچه بیشتر از اینگونه خدمات را یادآور شد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب تاکید کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و اهمیت ارائه خدمات غیرحضوری به مراجعان، در شرایط کنونی باید این سامانه تقویت و گسترش یابد تا زائران بتوانند در سراسر کشور از این ظرفیت براحتی بهره مند شوند.

برپایه این گزارش، درابتدای این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت ازربیع الاول بعنوان ماه پیامبر رحمت (ص) یاد کرد و هجرت رسول اکرم از مکه به مدینه را درسی برای همه انسان‌ها درمسیر دستیابی به اهداف بزرگ و مهم دانست.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با بیان اینکه هجرت برای مهاجرین موفقیت‌های گوناگونی درپی داشت، افزود: با هجرت پیامبر (ص) زمینه فتوحات بزرگ برای مسلمانان فراهم شد و اسلام نوپا تقویت و گسترش یافت.

کد مطلب 5052718

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