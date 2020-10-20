به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از دور رفت شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان کشور یادواره شهدای سلامت امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه با برگزاری دو دیدار در تالار هندبال تهران پیگیری شد.

در دیدارهای امروز تیم‌های گروه دوم به مصاف هم رفتند. در اولین مسابقه دو تیم مدعی شهید شاملی کازرون و تأسیسات دریایی مقابل یکدیگر قرار گرفتند. در نیمه اول تیم تأسیسات دریایی که روزی مدعی قهرمانی در لیگ بوده و چندین کاپ قهرمانی و نایب قهرمانی را به خانه برده است با نتیجه ۱۵ بر ۴ مغلوب رقیب خود شد. در پایان تیم شهید شاملی کازرون موفق شد با اختلاف ۱۲ گل تیم تأسیسات نماینده تهران در لیگ بانوان را شکست دهد.

در دومین دیدار امروز، تیم ذوب آهن اصفهان که چند بازیکن خود را به دلیل ابتلا به کرونا در اختیار نداشت با اختلاف تنها دو گل نتیجه را به تیم سنگ آهن بافق واگذار کرد.

دومین روز این رقابت‌ها در حالی دنبال شد که این روزها، آمارهای ابتلا و مرگ و میر کرونا در ایران رکورد زده است. طبق پروتکل اعلامی فدراسیون هندبال تمامی تیم‌ها در بدو ورود به تهران دو مرتبه تست کرونا داده‌اند که در بین تیم‌های حاضر در لیگ بانوان، دو تیم ذوب آهن اصفهان با ۴ و تیم فولاد مبارکه سپاهان با ۷ کرونایی رکورد دار مبتلایان به کرونا بودند که نتوانستند از بازیکنان یا کادر فنی خود در این رویداد بهره ببرند.

نتایج کامل روز دوم مسابقات روز سه شنبه ۲۹ مهر (گروه B):

* شهید شاملی کازرون ۳۱ - تأسیسات دریایی ۱۹

* ذوب آهن اصفهان ۲۲ - سنگ آهن بافق ۲۴

برنامه مسابقات در روز چهارشنبه ۳۰ مهر (گروه A):

- پرسپولیس بهبهان - اشتاد سازه مشهد ساعت ۱۱

- کربنات سدیم فیروزآباد - فولاد مبارکه سپاهان ساعت ۱۴