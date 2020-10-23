به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «جیحون بایراموف» وزیر خارجه جمهوری آذربایجان و «زهراب مناتساکانیان» همتای ارمنستانی وی، امروز جمعه به واشنگتن خواهند رفت تا ضمن دیدار با مایک پمپئو همتای آمریکایی، درباره راه‌های رفع بحران قره‌باغ رایزنی کنند.

درحالی که سفر به واشنگتن مورد تائید طرفین آذربایجانی و ارمنستانی قرار گرفته؛ هنوز مشخص نیست که آیا وزرای خارجه این دو کشور گفتگویی رو در رو خواهند داشت یا خیر.

آمریکا هم مثل فرانسه و روسیه، یکی از رؤسای مشترک گروه مینسک است که با هدف نظارت بر بحران قره‌باغ و تحولات منطقه قفقاز شکل گرفته است.

در تاریخ ۲۷ سپتامبر (۶ مهر)، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در امتداد خط مرزی منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، مواضع یکدیگر را گلوله باران کردند. به دنبال این حادثه، ارمنستان با اعلام حالت جنگی فراخوان عمومی داد و مردم را به خدمت زیر پرچم فراخواند؛ جمهوری آذربایجان نیز متقابلاً حالت جنگی اعلام کرد.

درگیری‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر حق مالکیت قره‌باغ از اوایل دهه ۱۹۹۰ در جریان است حال آنکه دور جدیدی از تنش‌ها، از جولای ۲۰۲۰ آغاز شد.

از آغاز بحران، روسیه در چارچوب گروه مینسک تلاش کرده تا باکو-ایروان را به حل مسالمت‌آمیز مسئله از راه مذاکره دعوت کند و در این میان، آتش‌بس شکننده‌ای نیز حاصل شد که طرفین دائماً یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.