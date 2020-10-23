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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۰:۰۷

گزارش پلیس راهور ناجا؛

تردد روان و جو آرام در تمامی جاده‌ها/ ۴ محور مسدود است

تردد روان و جو آرام در تمامی جاده‌ها/ ۴ محور مسدود است

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، از تردد روان در تمامی محورهای مواصلاتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی، گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه،، هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، افزود: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به محورهای مسدود شریانی، گفت: محورهای شهداد-نهبندان و خرم آباد-پلدختر مسدود هستند، همچنین محور قزوین-همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌شود.

سرهنگ جهانی با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی، افزود: محورهای شمشک-دیزین و اولنگ-شاهرود هم تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.

کد مطلب 5054532

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