به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عین الله جهانی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای شمالی، گفت: شاهد تردد روان در محورهای چالوس، فیروزکوه،، هراز، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) هستیم.

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، افزود: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به محورهای مسدود شریانی، گفت: محورهای شهداد-نهبندان و خرم آباد-پلدختر مسدود هستند، همچنین محور قزوین-همدان (کیلومتر ۱۱۰) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین لاین روبرو به صورت دو طرفه انجام می‌شود.

سرهنگ جهانی با اشاره به محورهای دارای انسداد فصلی، افزود: محورهای شمشک-دیزین و اولنگ-شاهرود هم تا اطلاع ثانوی مسدود هستند.