همکاری بین المللی دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه های افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر همایون رئیس دانشگاه پیمان استان تخار افغانستان، جلسه مشترک همکاری های بین المللی این دانشگاه با دانشگاه پیمان کشور افغانستان برگزار شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با توجه به شرایط بازسازی کشور افغانستان و وجود ظرفیت های آموزش عالی مهارتی، این دانشگاه را الگوی خوبی برای برگزاری دوره های مشترک آموزش های مهارتی با دانشگاه های افغانستان برشمرد.

در ادامه دکتر همایون، دانشگاه پیمان افغانستان که دارای چندین دپارتمان و گروه آموزشی است را معرفی کرد و آمادگی آن دانشگاه را برای همکاری های مشترک تبادل استاد و دانشجو، برگزاری دوره های مشترک کوتاه مدت و بلند مدت و برگزاری کارگاه ها و همایش های مشترک اعلام کرد.

در پایان این جلسه مقرر شد، کمیته همکاری های بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه های کشور افغانستان تشکیل و نیازهای آموزشی و زمینه های همکاری در قالب تفاهم نامه همکاری مشترک مشخص شود.