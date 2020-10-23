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۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۰۹

انهدام باند توزیع مواد مخدر در مشهد

انهدام باند توزیع مواد مخدر در مشهد

مشهد - باند توزیع ماده مخدر صنعتی شیشه طی عملیات ضربتی و مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در مشهد منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باند توزیع ماده مخدر صنعتی شیشه طی عملیات ضربتی و مشترک توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در بولوار ۲۲ بهمن مشهد منهدم شد.

در این عملیات علاوه بر دستگیری سرباند و دو نفر از اعضای باند، محموله ماده مخدر شیشه به وزن ۳۵ کیلو گرم کشف و یک دستگاه خودرو جک نیز توقیف شد.

بر اساس این گزارش، سرباند با راه اندازی سالن غذاخوری در بولوار ۲۲ بهمن مشهد، محموله های موادمخدر را با پیک توزیع غذا بین قاچاقچیان منطقه خواجه ربیع این شهر توزیع می کرد.

وی با اقدامات اطلاعاتی و شبانه روزی، در چتر اطلاعاتی مامورین اداره کل اطلاعات قرار گرفت و روز پنجشنبه قبل از توزیع محموله دستگیر و تحویل مرجع قضایی شد. 

کد مطلب 5054625

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