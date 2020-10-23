بوهاری: صدای معترضان را کامل و واضح شنیدیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «محمد بوهاری» رئیس جمهور نیجریه، در اظهاراتی درباره ناآرامی های این کشور، با اشاره به اینکه صدای معترضین را شنیده است از مردم نیجریه خواست تا اعتراضات را متوقف و با دولت همکاری کنند.

بوهاری اظهار داشت : «از معترضان می خواهم به ابتکارات دولت برای بهبود زندگی آنها توجه و از آنها استفاده کنند و اجازه ندهند بازیچه عناصر خرابکاری شوند که هدفشان نابودی دموکراسی نوظهور نیجریه است، در غیر این صورت امنیت ملی و نظم و قانون تضعیف می شود که این هرگز قابل تحمل نیست».

او در ادامه گفت: صدای معترضان کامل و واضح شنیده شده و ما به آن رسیدگی خواهیم کرد.

شهر ۲۰ میلیونی لاگوس پس از دو هفته اعتراضات علیه خشونت پلیس، تحت ممنوعیت رفت و آمد ۲۴ ساعته قرار گرفته است. این اعتراضات بزرگترین موج ناآرمی در نیجریه پس از پایان حکومت نظامیان در سال ۱۹۹۹ است.

در این میان عفو بین الملل اعلام کرد که روز سه شنبه بر اثر خشونت پلیس و ارتش نیجریه ۱۲ تن در این کشور کشته شدند. از زمان آغاز اعتراضات به سوءاستفاده پلیس از قدرت و سوء مدیریت دولت، ۵۶ نفر در نیجریه کشته شده اند.

درحالی که «یمی اوسینبایو» معاون اول رئیس جمهور، از این حوادث اظهار تأسف کرد و وعده داد که این حوادث در بوته عدالت قرار خواهند گرفت، «میشل باچله» کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل این حملات را «از پیش طراحی و برنامه ریزی شده»، خواند.

ارتش نیجریه گزارش ها مبنی بر اینکه به سربازان دستور داده شده بود که به معترضان شلیک کنند را «جعلی» خواند و فرمانده پلیس نیز همین ادعا را تکرار کرد.