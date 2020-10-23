به گزارش خبرنگار مهر، سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان پس از ۵ روز برگزاری به‌صورت فیزیکی و مجازی، امشب جمعه ۲ آبان‌ماه با برگزاری آئین اختتامیه در مجموعه عباس‌آباد تهران به کار خود پایان داد.

این مراسم که به دلیل ملاحظات بهداشتی با حداقل مدعوین برگزار شد، به‌صورت زنده از بسترهای ارتباطی جشنواره در فضای مجازی و نیز شبکه رادیویی نمایش پخش شد.

آئین اختتامیه جشنواره سی‌وسوم فیلم‌های کودکان و نوجوانان رأس ساعت ۱۸:۵۰ با پخش سرود ملی و قرائت آیاتی از قرآن کریم توسط قاری نوجوان آغاز شد.

اجرای این اختتامیه آنلاین را محمدرضا مقدسیان منتقد و کارشناس سینما برعهده داشت.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی از مدیران حاضر در محل برگزاری این مراسم بودند.

علیرضا تابش: این مراسم نه اختتامیه که افتتاح یک مسیر تازه است

علیرضا تابش دبیر سی‌وسومین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان به‌عنوان اولین سخنران این مراسم با قرائت متنی خطاب به کودکان، نوجوانان، سینماگران و همکاران خود در برگزاری این رویداد، مراتب سپاس و تشکر خود در مسیر برگزاری نخستین جشنواره سینمایی آنلاین تاریخ ایران ابراز کرد.

وی افزود: مسیری را پیمودیم که نه تنها کسی تجربه نکرده بود که بسیاری آن را نابخردانه می‌دانستند اما امروز با استقبال مخاطبان کودک و نوجوان حس شیرین تشکیل خانواده‌ای بزرگ با عنوان خانواده صنعت تصویر و برگزاری چهارمین المپیاد نوجوانان خستگی برایمان نمانده است.

تابش تأکید کرد: این مراسم را نه اختتامیه که نقطه عطف و افتتاح مسیری تازه می‌دانیم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت بالای ویدئوی درخواستی، از این پس سینمای کودک و این سامانه‌ها فصل جدید از روابط دو طرفه را آغاز خواهند کرد. سامانه‌ها می‌توانند صدای مخاطب را به گوش سینماگران برسانند و از سوی دیگر سینماگران با تأمین محتوای لازم می‌توانند سهم تولیدات داخلی در سبد مصرفی مخاطبان را بالا ببرند.

دبیر جشنواره فیلم کودک تأکید کرد: باید و ضروری است که بیش از پیش به مخاطبان گوش فرادهیم و از آن‌ها بیاموزیم که بی‌تردید در ادامه به آن عمل خواهیم کرد. هر عمل نخست ضعف‌هایی دارد که تا پیش از این قدم نخست و دیکته، مشخص نبود. می‌توانستیم با انفعال در برابر کرونا این جشنواره را تعطیل کنیم اما وظیفه دینی و ملی خود می‌دانستیم که هم اعلام کنیم سینما زنده است و هم در کنار مجاهدان سلامت ما نیز از انفعال دوری کنیم. اکنون هم با اشتیاق به سال‌های آینده چشم دوخته‌ایم.

وی در بخش دیگر از وزرای ارشاد، ارتباطات و بهداشت و دیگر نهادها و مجموعه‌هایی که در برگزاری این رویداد نهایت همکاری و همراهی را داشته‌اند تقدیر و تشکر کرد.

معرفی برگزیدگان بخش بین‌الملل

در ادامه و پیش از معرفی برگزیدگان بخش بین‌الملل، رائد فریدزاده مدیر این بخش به ارائه گزارشی درباره برگزاری این بخش در شرایط کرونایی پرداخت.

برگزیده «سیفژ»؛ فیلم «فریتزی» از آلمان

در ادامه رضا صافی به نمایندگی از داوران بخش «سیفژ» برگزیده این بخش را «فریتزی» به کارگردانی رالف کوکوال از کشور آلمان معرفی کرد. برگزیده این بخش از کشور آلمان در قالب یک پیام تصویری از برگزارکنندگان جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان این تقدیر و تشکر کرد.

در ادامه مراسم پیام تصویری رئیس شورای شهر اصفهان و شهردار این شهر به‌عنوان شهر میزبان این رویداد، پخش شد.

رائد فریدزاده در بخشی از توضیحات خود درباره فرآیند داوری آثار در بخش بین‌المللی به این نکته اشاره کرد که داوری آنلاین نسبت به داوری حضوری این امتیاز را داشت که داوران زودتر به جمع‌بندی نهایی می‌رسیدند.

برگزیده فیلم‌های کوتاه پویانمایی؛ قدم یازدهم

مریم کشکولی‌نیا از هنرمندان باسابقه حوزه انیمیشن‌سازی برای انیمیشن کوتاه «قدم یازدهم» برگزیده بخش بهترین فیلم کوتاه پویانمایی شد که پروانه زرین او را دخترش که در محل برگزاری مراسم حاضر بود دریافت کرد.

در ادامه ویدئویی از پیام‌های چهره‌های بین‌المللی خطاب به برگزارکنندگان جشنواره فیلم کودک ایران و هنرمندان این حوزه پخش شد.

برگزیده فیلم کوتاه داستانی؛ روزه تابستانی

در ادامه عبدنور زیان برای فیلم «روزه تابستانی» به‌عنوان برنده پروانه زرین بهترین فیلم داستانی کوتاه معرفی شد. هم معرفی برگزیده این بخش توسط داوران بین‌الملل به‌صورت ویدئویی انجام شد و هم برگزیده این بخش در پیامی ویدئویی از داوران تشکر کرد.

نکته عجیب پخش زنده این مراسم، پخش پیام‌های داوران و برگزیدگان بین‌المللی جشنواره بدون زیرنویس فارسی بود!

برگزیده بهترین دستاورد فنی یا هنری در مسابقه بین‌الملل؛ انیمیشن «لوپتو»

جایزه بهترین دستاورد فنی یا هنری در بخش مسابقه بین‌الملل به عباس عسگری کارگردان انیمیشن سینمایی «لوپتو» اهدا شد. عسگری پس از دریافت این جایزه گفت: این جایزه متعلق به همه دوستان من در کرمان است که کمک کردند این انیمیشن ساخته شود و امیدوارم زودتر از شر این ویروس خلاص شویم تا بتوانیم باردیگر در سینما فیلم ببینیم.

بهترین بازیگر فیلم‌های بلند بخش بین‌الملل؛ روح‌الله زمانی (خورشید)

در ادامه ایرج طهماسب به‌عنوان یکی از داوران بخش بین‌الملل برگزیده پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین بازیگر بخش بین‌الملل را روح‌الله زمانی بازیگر فیلم سینمایی «خورشید» معرفی کرد.

روح‌الله زمانی پس از دریافت این جایزه گفت: برای گرفتن این جایزه بسیار خوشحالم و ممنون از همه شما.

بهترین فیلمنامه بخش بین‌الملل؛ آن سوی رودخانه

در بخش بهترین فیلمنامه مسابقه سینمای بین‌الملل جایزه اصلی به فیلم «آن سوی رودخانه» از کشور هندوستان اهدا شد.

رایزن فرهنگی سفارت هند در ایران برای دریافت جایزه این فیلم روی صحنه حاضر شد و در سخنانی کوتاه دریافت این جایزه را باعث افتخار خود دانست و برای ارتباط نزدیک دو کشور ابراز امیدواری کرد.

بهترین کارگردان بخش بین‌الملل؛ مجید مجیدی (خورشید)

در بخش بهترین کارگردانی مسابقه بین‌الملل جایزه اصلی به مجید مجیدی برای کارگردانی فیلم سینمایی «خورشید» رسید.

مجیدی بعد از دریافت پروانه زرین این بخش، جایزه‌اش را به جامعه سلامت، پرستاران و پزشکانی که برای سلامت کشور از جان خود گذشته‌اند اهدا کرد و گفت: مطمئن باشید که ما قدر شما را می‌دانیم و برای اینکه عملی هم نشان دهیم، همه پروتکل‌ها را جدی‌تر رعایت می‌کنیم و امیدوارم به زودی رفتن کووید ۱۹ از دنیا را جشن بگیریم.

وزیر ارشاد: سینمای کودک بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران است

سخنرانی سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش بعدی برنامه بود. وی در این بخش گفت: سینمای کودک و نوجوان ایران بخش مهمی از سینمای ایران است. بعد از انقلاب حدود ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان تولید شده که نشان می‌دهد چگونه سینمای کودک و نوجوان بخش مهمی از تاریخ سینمای ایران بوده و هست.

وی افزود: در سال نودوهشت ۹ فیلم کودک و نوجوان اکران شد. بخش مهمی از کسانی که در سینمای ایران به‌عنوان برجستگان شناخته می‌شوند افرادی هستند که در سینمای کودک و نوجوان فعال بوده‌اند و از آنان نام‌ها و آوازه‌های ملی و جهانی در خاطره‌ها داشته و داریم.

صالحی تأکید کرد: امسال سینمای کودک تحت سایه کرونا بود و جشنواره هم با همین فضا در تماس. هم موضوعاتی از بیماری کرونا را در بخش کرونا روایت مشاهده کردیم و هم تحت تأثیر این فضا اتفاقاتی رقم خورد که می‌تواند نقطه شروع اتفاقات تازه برای سینمای ایران باشد. افزوده شدن داوران به تعداد بینندگان کودک و نوجوان در خانه‌ها و فرصتی که از طریق فضای جدید برای امکان ارتباط فراملی پدید آمد و فضای جدید برای ورود به بازارهای جهانی بخشی از این اتفاقات است. به نظر می‌رسد این تجربه‌ها گرچه در سایه تهدید پدید آمد اما فضایی فرصت‌ساز را برای سینمای ایران رقم زد.

وزیر ارشاد در پایان از همه عوامل برگزاری جشنواره سی‌وسوم فیلم کودک تشکر ویژه کرد.

بهترین فیلم بخش بین‌الملل؛ خورشید

در ادامه ایرج طهماسب برگزیده پروانه زرین بهترین فیلم بخش بین‌الملل را معرفی کرد. جایزه بهترین فیلم در بخش بین‌الملل با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به فیلم «خورشید» به تهیه‌کنندگی مجید مجیدی و امیر بنان اهدا شد.

مجیدی حین دریافت دومین پروانه زرین خود از دست وزیر ارشاد، با تشکر از نیما جاویدی و دیگر عوامل فیلم «خورشید» گفت: حل معضل کودکان کار همت بالایی را می‌طلبد که همه کشورها مثل کشور ما باید در این زمینه اقدام کنند. این بچه‌ها باید کار کنند. هم باید برای آن‌ها بستر کار مفید را فراهم آوریم و هم در بخش آموزش باید به فکر آن‌ها باشیم.

جایزه ویژه هیأت داوران بخش بین‌الملل؛ فریدون نجفی (بچه گرگ‌های دره سیب)

برای اهدای جایزه ویژه هیأت داوران بخش بین‌الملل هم ویدئویی از ایرج طهماسب پخش و فریدون نجفی برای کارگردانی «بچه گرگ‌های دره سیب» به‌عنوان برنده این جایزه معرفی شد.

نجفی حین دریافت این جایزه با حضور وزیر ارشاد، ضمن اهدای آن به عوامل فیلمش از دشواری تولید فیلم‌های مستقل سخن گفت و از تهیه‌کننده فیلمش مجید برزگر تشکر کرد.

فیلم برگزیده داوران کودک و نوجوان در بخش بین‌الملل؛ فریتزی

داوران کودک و نوجوان جشنواره سی‌وسوم از کشورهای مختلف، جایزه اصلی خود در میان آثار این بخش را به فیلم «فریتزی» از کشور آلمان اهدا کردند.

رائد فریدزاده مدیر بخش بین‌الملل پس از اهدای جایزه پایانی این بخش ابراز امیدواری کرد که خیلی زود تهدید کرونا برطرف شود و سال آینده با همان شور و حال همیشگی بتوانیم در کنار زاینده‌رود گرد هم بیاییم.

معرفی برگزیدگان مسابقه سینمای ایران

علیرضا تابش در اولین بخش معرفی برگزیدگان مسابقه سینمای ایران در توضیح ۴ جایزه‌ای که به انتخاب دبیر اهدا می‌شود گفت: از سال گذشته جدای از جوایزی که داوران برای برگزیدگان بخش مسابقه سینمای ایران اهدا می‌کنند. ۴ جایزه به تشخیص دبیر جشنواره در راستای تشویق سینماگران کودک به فضای عرضه و تبلیغ و جذب مخاطب، اهدا می‌شود.

بهترین فیلم کرونا روایت؛ ملاقات آخر

در ادامه مراسم اختتامیه، گزارشی ویدئویی از برگزاری بخش «کروناروایت» پخش و فیلم کوتاه «ملاقات آخر» به کارگردانی محمدمهدی فکریان به‌عنوان برگزیده این بخش با رأی هیأت داوران مسابقه سینمای ایران، معرفی شد. جایزه این بخش شب پیش در مراسمی جداگانه اهدا شده بود.

«چگونه وقت‌کشی کردم» ساخته لوک استیو پانوویچ و «قهرمانان در خانه بمانید» به کارگردانی تودور نیکلف دو نامزد دیگر این بخش بودند.

جوایزه ویژه دبیر؛ حسین قناعت (سلفی با رستم)، رقیه توکلی (مهران) محمدحسین صادقی (لوپتو)

در ادامه و با حضور علیرضا تابش دبیر جشنواره سی‌وسوم، به دلیل «حضور مداوم و مستمر در سینمای کودک و تلاش برای پیوند میراث فرهنگی ایران با سینما» جایزه ویژه دبیر جشنواره به حسین قناعت برای فیلم «سلفی با رستم» اهدا شد.

قناعت پس از دریافت این جایزه گفت: من فیلم‌هایم را برای اکران در سالن می‌سازم و امیدوارم خیلی زود با رفتن ویروس کرونا مجدد بتوانیم شاهد حضور کودکان و خانواده‌ها در سالن‌های سینما باشیم.

در ادامه به دلیل توجه ویژه به فرهنگ مقاومت و برداشت ملموس مردمی و قابل فهم برای نسل امروز جایزه ویژه دبیر به رقیه توکلی برای فیلم «مهران» اهدا شد. توکلی حین دریافت این جایزه با لهجه یزدی از همسر و خانواده‌اش تشکر کرد.

همچنین با اعلام علیرضا تابش، به دلیل نگاه ویژه به کسب و کار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هنر پویانمایی جایزه ویژه دبیر به محمدحسین صادقی برای تهیه و تولید پویانمایی «لوپتو» اهدا شد.

امین‌زاده جانشین تهیه‌کننده به نمایندگی از عوامل برای دریافت این جایزه روی صحنه حاضر شد.

ارائه گزارش درباره برگزاری چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان از سوی دبیر جشنواره بخش بعدی مراسم اختتامیه بود.

برگزیده بخش وب‌سری؛ علی درخشی (کووید ۱۹)

با اعلام مهدی خرمیان از اعضای هیأت داوران جشنواره، علی درخشی کارگردان مجموعه «کووید ۱۹» به‌عنوان برگزیده بخش وب‌سری معرفی شد.

ابوالحسنی تهیه‌کننده این مجموعه انیمیشن کوتاه، برای دریافت این جایزه روی سن حاضر شد و در سخنانی کوتاه از سیرصعودی اهمیت «وب‌سری‌ها» در آینده و تأثیر آن بر مخاطبان کودک و نوجوان گفت.

«کاکاچی» ساخته جمال اسکویی، «ناشناس» ساخته جعفر صیادی و «نخود نخود» به کارگردانی رضا واعظی و محمد زارع دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلم کوتاه پویانمایی؛ قدم یازدهم

جایزه بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در بخش مسابقه ملی به انیمیشن کوتاه «قدم یازدهم» ساخته مریم کشکولی‌نیا اهدا شد.

«بعله!» مهین جواهریان، «زاک و زیک» اسماعیل جباری و «من ایرانی‌ام» علیرضا کاویان‌راد دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلم کوتاه داستانی؛ شوفر

در ادامه جایزه بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش مسابقه ملی به فیلم کوتاه «شوفر» به کارگردانی رضا نجاتی اهدا شد.

«جبران می‌کنم» جمال احمدی، «سیاهی» خورشید عالمی، نگار نجف‌زاده، «شهر عسل» محمدمعین روح‌الامینی و «گاومیش» ابراهیم اشرف‌پور دیگر نامزدهای این جایزه بودند.

بهترین فیلم بلند داستانی؛ پیله و پروانه (محمد صانعی‌نژاد)

در ادامه با اعلام حبیب اسماعیلی از اعضای هیأت داوران پروانه زرین بخش بهترین فیلم بلند داستانی به محمد صانعی‌نژاد کارگردان «پیله و پروانه» اهدا شد.

صانعی‌نژاد حین دریافت این جایزه گفت: من اصلاً قرار نبود پیله و پروانه را بسازم اما بعد از تجربه ساخت این فیلم، تصمیم دارم بعد از این تنها فیلم کودک و نوجوان بسازم.

«شماره ۲۹» به کارگردانی هادی رحیمی خواص دیگر نامزد دریافت این جایزه بود.

فیلم برگزیده یونیسف؛ «بعد از اتفاق» (پوریا حیدری‌اوره / ‏شهاب حسینی)

نماینده یونیسف در ایران و یکی از اعضای هیأت داوران بخش یونیسف در ویدئویی فیلم برگزیده یونیسف از میان فیلم‌های جشنواره سی‌وسوم را اعلام کرد.

هیأت داوران این بخش ضمن تقدیر از فیلم «خورشید» مجید مجیدی جایزه اصلی خود را به فیلم «بعد از اتفاق» به کارگردانی پوریا حیدری اوره تقدیم کرد.

شهاب حسینی تهیه‌کننده این فیلم با همراهی پوریا حیدری اوره برای دریافت این جایزه روی سن جشنواره حاضر شدند. حیدری‌اوره در سخنانی کوتاه از داوران یونیسف و شهاب حسینی تشکر کرد و جایزه خود را به روح خانم صدیقه کیانفر از بازیگران این فیلم اهدا کرد.

شهاب حسینی هم گفت: خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم. پوریا به من لطف دارد اما همه کارهای فیلم را خودش انجام داده و فکر می‌کنم جایزه‌ای که امشب دریافت کرد به دلیل نیت صادقانه خودش و بازیگر دوست‌داشتنی فیلم‌مان یعنی روح‌الله بود. کودکان آینده‌ساز هستند و امیدوارم هرچه می‌گذرد بیشتر به فکرشان باشیم و بیشتر برای‌شان کار کنیم.

وزیر بهداشت: جشنواره کودک انزوای ناشی از کرونا را کاهش داد

در ادامه پیام ویدئویی دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت خطاب به برگزارکنندگان جشنواره پخش شد.

وزیر بهداشت در این پیام گفت: تشکر ویژه دارم که کرونا یکی از بحث‌های اصلی این جشنواره بود. کووید ۱۹ صرفاً یک پدیده بهداشتی نبود. یکی از گروه‌هایی که به‌شدت تحت‌تأثیر این پدیده منحوس قرار گرفتند کودکان و نوجوانان بودند. فاصله گذاری اجتماعی برابر انزوا برای کودکان است. دور شدن از مدرسه یعنی دور شدن از هم‌بازی‌ها و دور شدن از فضای اجتماع. جشنواره فیلم کودک و نوجوان در این شرایط توانست یک بار دیگر این نشاط را به خانواده‌ها و کودکان بازگرداند تا انزوای ناشی از کرونا به حداقل برسد.

وی افزود: یکی از کارهای مهم برگزارکنندگان علاوه‌بر رعایت پروتکل‌ها و استفاده از فضای مجازی، انتخاب شعار «هر خانه یک سینما» برای جامعه‌محور کردن سینما از کارهای خلاقانه‌ای بود که به بهترین شکل انجام شد. تشکر ویژه دارم از همه برگزارکنندگان. برای همه کودکان و نوجوانان سرزمینم آرزوی تندرستی و نشاط دارم.

بهترین دستاورد فنی و هنری؛ کیوان مقدم (خورشید)

در ادامه حبیب اسماعیلی از اعضای هیأت داوران، کیوان مقدم طراح صحنه فیلم «خورشید» را به‌عنوان برگزیده پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد.

مسعود سخاوت‌دوست برای موسیقی «بچه گرگ‌های دره سیب» و هومن بهمنش برای فیلمبرداری «خورشید» دو نامزد دیگر این بخش بودند.

بهترین بازیگر؛ محمدرضا عالی‌ور (بچه‌گرگ‌های دره سیب)

پریوش نظریه از اعضای هیأت داوران جشنواره سی‌وسوم محمدرضا عالی‌ور بازیگر فیلم «بچه گرگ‌های دره سیب» را به‌عنوان برگزیده پروانه زرین بهترین بازیگر بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد.

محمدرضا عالی‌ور که با لباس محلی چهارمحال بختیاری روی سن حاضر شد حین دریافت جایزه خود ضمن تشکر از عوامل فیلم و داوران جشنواره، قطعه‌ای بختیاری را خواند که با استقبال حاضران مواجه شد.

صالح ملک‌تبار برای «پیله و پروانه»، شمیلا شیرزاد برای «خورشید» و باسط رضایی برای «مهران» دیگر نامزدهای این بخش بودند.

بهترین فیلمنامه؛ فریدون نجفی (بچه‌گرگ‌های دره سیب)

فرهاد توحیدی عضو هیأت داوران برگزیده پروانه زرین بهترین فیلمنامه را فریدون نجفی برای «بچه گرگ‌های دره سیب» معرفی کرد.

نجفی حین دریافت این جایزه گفت: من تا به امروز با فیلم‌هایم ۱۱ پروانه زرین از جشنواره گرفته‌ام. این پروانه را به گروهم اهدا می‌کنم که در این شرایط سخت برای ساخت این فیلم همراهم بودند.

«خورشید» با فیلمنامه مشترک مجید مجیدی و نیما جاویدی و «مهران» با فیلمنامه رقیه توکلی دو نامزد دیگر این جایزه بودند.

جایزه زاون قوکاسیان؛ خورشید (مجید مجیدی)

هیأت داوران جایزه زاون قوکاسیان نیز جایزه ویژه خود را به فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی اهدا کردند.

مجیدی هنگام دریافت این جایزه از زنده‌یاد قوکاسیان و نقش او در جریان نقد سینمای ایران یاد کرد و گفت: خوشحالم که این جایزه را به نام زاون دریافت کردم.

جایزه شهید بهنام محمدی؛ مهران (رقیه توکلی)

در ادامه جایزه شهید بهنام محمدی با اعلام حمیدرضا مدقق از اعضای هیأت داوران به رقیه توکلی کارگردانی فیلم «مهران» اهدا شد.

بهترین کارگردان؛ مجید مجیدی (خورشید)

ابراهیم فروزش از اعضای هیأت داوری جشنواره بهترین کارگردان بخش ملی جشنواره را هم مجید مجیدی کارگردان فیلم «خورشید» معرفی کرد.

فریدون نجفی برای «بچه گرگ‌های دره سیب» و رقیه توکلی برای «مهران» دو نامزد دیگر دریافت این جایزه بودند.

مجیدی هنگام دریافت چهارمین پروانه زرین خود در این مراسم از اهمیت توجه به استعدادهای جوان و توجه به سینماگران جوان گفت و افزود: در حل بسیاری از مسائل و مشکلات کشور سینماگران می‌توانند کمک کننده باشند کمااینکه در تمام این سال‌ها این کار را کرده‌اند.

وی در ادامه افزود: من طبق مسئولیت اجتماعی خود سال‌ها است با برخی دوستان درگیر پرونده‌ای بوده و هستیم. سال‌ها پیش دختری توسط یک نوجوان به قتل رسید. متأسفانه خانواده شکوری در این حادثه داغ‌دار شدند. طبق تلاش‌های رخشان بنی‌اعتماد و پرویز پرستویی و دیگرانی که در این سال‌ها تلاش کردند، خواهش من هم از خانواده شکوری که قصاص حق قطعی و مسلمشان است، از این تریبون می‌خواهم که ببخشند. همانطور که بزرگان دین ما گفته‌اند لذتی که در گذشت هست، در انتقام نیست. از اصحاب رسانه می‌خواهم بدون حاشیه این درخواست من را منعکس کنند. با احترام دست این خانواده را می‌بوسم و می‌خواهم که از این جوان بگذرند.

در ادامه ویدئویی از بزرگداشت کامبوزیا پرتوی پخش شد.

حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی سخنران بعدی مراسم بود که در سخنانی کوتاه گفت: از همه سینماگرانی که چراغ این حوزه را زنده نگه داشته‌اند تشکر می‌کنم. درجه توسعه هر کشور میزان تولیدات فرهنگی و هنری برای کودکان و نوجوانان است که نشان‌دهنده توجه به آینده کشور است. از برگزارکنندگان این رویداد تشکر می‌کنم که با پایمردی و دقت‌نظر این رویداد را برگزار کردند. به خصوص که خوشبختانه هم از نظر کمی و هم کیفی شاهد پیشرفت آثار در این جشنواره بودیم.

بهترین فیلم؛ بچه‌گرگ‌های دره سیب (مجید برزگر)

فریدون عموزاده خلیلی از اعضای هیأت داوران جشنواره برگزیده پروانه زرین بهترین فیلم را معرفی کرد. جایزه این بخش به فیلم «بچه‌گرگ‌های دره سیب» به تهیه‌کنندگی مجید برزگر اهدا شد.

مجید برزگر تهیه‌کننده این فیلم سینمایی با همراهی بازیگران نوجوان فیلمش برای دریافت این جایزه روی سن حاضر شدند و در حضور رئیس سازمان سینمایی این جایزه را دریافت کردند.

برزگر با تشکر از دبیر جشنواره برای جسارت برگزاری این رویداد گفت: امیدوارم جشنواره سی‌وچهارم در شرایط بهتری برگزار شود و این جایزه مهم را به همه بچه‌های کشور اهدا می‌کنم و امیدوارم آینده درخشانی داشته باشند.

«خورشید» به تهیه‌کنندگی مجید مجیدی و امیر بنان و «مهران» به تهیه‌کنندگی محمد پیرهادی دو نامزد دیگر دریافت این جایزه بودند.

جایزه ویژه هیأت داوران؛ مهین جواهریان (بعله!)

پریوش نظریه عضو هیأت داوران جشنواره جایزه ویژه این هیأت را به نام مهین جواهریان برای فیلم کوتاه «بعله!» اعلام کرد.

جواهریان از چهره‌های پیشکسوت حوزه انیمیشن پس از دریافت این جایزه گفت: در همه این سال‌ها آنچه برایم مهم بوده این است که در این بارش اطلاعات که در فضای مجازی رخ می‌دهد، بتوانم نقطه کوچکی از ذهن بچه‌ها را به ادبیات، گرافیک و موسیقی ایرانی متوجه کنم. فکر می‌کنم اگر کودکی شاد باشد بسیار سلامت است و اگر سلامت باشد آینده کشور را خواهد ساخت.

جایزه ویژه داوران کودک و نوجوان؛ بازیگوش‌ها (نادره ترکمانی)

اهدای جایزه به فیلم برگزیده مخاطبان کودک و نوجوان از میان فیلم‌های اکران‌شده به‌صورت آنلاین در ایام جشنواره پایان‌بخش آئین اختتامیه بود.

فیلم «بازیگوش‌ها» به کارگردانی نادره ترکمانی این جایزه را از آن خود کرد.

ترکمانی هنگام دریافت این جایزه گفت: در شرایط کرونایی شاید برخی فکر می‌کردند بهتر است جشنواره برگزار نشود، اما بسیار خوشحالم این رویداد برگزار شد. امیدوارم فیلم «بازیگوش‌ها» در اکران آنلاین بتواند موردتوجه خانواده قرار بگیرد.

آئین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان با تقدیر و تشکر پایانی علیرضا تابش دبیر این رویداد از کلیه عوامل جشنواره، در ساعت ۲۱:۴۵ به پایان رسید.