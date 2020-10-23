اعضای بدن دختر ۵ساله اهدا شد/«یسنا»ششمین ایثارگر اهدای عضو اردبیل

معصومه نجفی زارع در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام مرگ مغزی دختر بچه ۵ ساله اردبیلی اظهار کرد: «یسنا اسمعیلی قره تپه» دختر ۵ ساله ساکن اردبیل که در روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۹۹ به دنبال عارضه مغزی در بیمارستان فاطمی بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود دچار مرگ مغزی شد.

وی ادامه داد: «یسنا» برای مراقبت‌های ویژه به آی. سی. یو اطفال بیمارستان بوعلی منتقل شده بود که با وجود تلاش فراوان تیم درمانی، متأسفانه در روز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۹۹ دچار افت هوشیاری و سپس مرگ مغزی شد.

مسئول شناسایی واحد شناسایی بیماران مرگ مغزی و کوردیناتور ارشد واحد فراهم آوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: با تأیید مرگ مغزی توسط تیم متخصص واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه و رضایت خانواده، بامداد روز جمعه دوم آبان ماه به تهران اعزام و اعضای این کودک ۵ ساله به نیازمندان لیست انتظار پیوند، جانی دوباره بخشید.

نجفی زارع ضمن تسلیت به خانواده این کودک و قدردانی از کادر درمانی که تمام تلاش خود را برای بازگرداندن دختر ۵ ساله به زندگی انجام دادند گفت: «یسنا اسمعیلی قره تپه» ششمین ایثارگر اهدا کننده عضو استان اردبیل در سال ۹۹ است.