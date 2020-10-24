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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۱۹

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پیام نور

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی پیام نور

مدیر کل روابط عمومی دانشگاه پیام نور زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاریی مهر به نقل از دانشگاه پیام نور امیرحسین بهروز گفت: زمان ثبت‌نام غیرحضوری پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور متعاقبا از طریق پرتال دانشگاه به نشانی www.pnu.ac.ir اعلام خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور ضمن تبریک قبولی به پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی سال ۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور افزود: کلیه پذیرفته شدگان باید مدارک مورد نیاز شامل؛ تصویر صفحه اول و توضیحات شناسنامه، تصویر کارت ملی (پشت و رو)، تصویر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و مدرک مشخص کننده نظام وظیفه ویژه آقایان را در حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت و در فرمت jpg یا jpeg تهیه و در زمان ثبت نام در سامانه گلستان دانشگاه به نشانی reg.pnu.ac.ir بارگذاری کنند.

کد مطلب 5055129
زهرا سیفی

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