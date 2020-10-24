ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنا بود دولت ۱۰۰ درصد نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین کند تا هر کیلوگرم تخم مرغ به نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان عرضه شود، گفت: متأسفانه این وعده محقق نشده و دولت در حالی قیمت دستوری برای تخم مرغ اعمال کرده که موفق به تأمین نهاده مورد نیاز مرغداران نشده است.

وی با انتقاد شدید از شرایط به وجود آمده برای تولیدکنندگان، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که دولت نهاده‌ای ندارد که به تولیدکنندگان بدهد و آنها را سرکار گذاشته است. چرا در شرایطی که قیمت تمام شده تولید تخم مرغ بین ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است تولیدکننده باید آن را ۱۲ هزار تومان عرضه کند؟ نمی‌شود که به زور تولیدکننده را مجبور به فروش محصول زیر قیمت تمام شده کرد.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: احتمالاً دولت نهاده‌ای ندارد که عرضه کند چرا که تعیین سهمیه انجام شده، پول آن را هم گرفته‌اند اما کالایی به دست تولیدکننده نرسیده است. اگر که واقعاً شرایط به این شکل است و دولت نهاده ندارد باید صریح اعلام کند نه اینکه تولیدکنندگان را بلاتکلیف نگه دارد. وقتی می‌گوئیم نهاده نیست مسئولان انکار می‌کنند اما توضیح هم نمی‌دهند چرا توزیع نمی‌شود؟

نبی پور با بیان اینکه راه اندازی سامانه بازارگاه به طور کلی اقدام خوبی بوده است، گفت: باید نهاده باشد که در بازارگاه عرضه شود و این سامانه کار کند وقتی نهاده نیست وجود سامانه چه فایده‌ای در تنظیم بازار نهاده دارد؟

وی با تاکید بر اینکه تولید به شدت دچار مشکل شده و امور تولیدکنندگان پیش نمی‌رود، افزود: ما از دولت می‌خواهیم که مشکل نهاده را حل کند. شرایط ما به گونه‌ای است که بسیاری از مرغداران درمانده شده و در تأمین نهاده برای مرغ‌های خود عاجز مانده‌اند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام پیش از این اعلام کرده بود حضور گسترده‌ای در بازار نهاده خواهد داشت و به تنظیم بازار آن کمک می‌کند، گفت: به نظر می‌رسد این شرکت هم تمام ذخایر خود را توزیع کرده و الان نهاده‌ای برای عرضه ندارد. برای واردکنندگان بخش خصوصی هم با شرایط موجود، نمی صرفد که نهاده وارد کنند چرا که هم ارز نیست و هم قیمت‌ها بسیار گران است.

وی با بیان اینکه نهاده‌هایی که تعیین سهمیه شده و پول آن واریز می‌شود باید حداکثر ظرف ۱۰ روز به دست تولیدکننده برسد، افزود: تولیدکننده‌ای که در تاریخ ۷ مهر، ۳۱۰ تن ذرت خریداری کرده هنوز نتوانسته آن را دریافت کند.

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تصریح کرد: دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به سامان دادن بازار نهاده‌های دامی اقدام کند.