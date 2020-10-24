  1. استانها
  2. سمنان
۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۳:۴۷

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای:

دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور بیش از ۱۵۰ رشته تحصیلی دارد

دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور بیش از ۱۵۰ رشته تحصیلی دارد

سمنان- رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه این دانشگاه دارای ۱۵۰ رشته تحصیلی است، گفت: ۹۰ رشته کاردانی و ۶۰ رشته گرایش‌های کارشناسی در این دانشگاه تدریس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالح عمران در دیدار ظهر شنبه با استاندار سمنان به میزبانی دفتر استاندار ضمن بیان اینکه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تنها دانشگاهی است که اجازه تغییر سر فصل‌های آموزشی خود را دارد، تاکید کرد: این دانشگاه بیش از ۱۵۰ رشته تحصیلی دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری رشته‌های آموزشی این دانشگاه در دستور کار است، افزود: هدف‌گذاری اصلی این دانشگاه بر گسترش و کیفی‌سازی آموزش‌ها در سطح کاردانی پیوسته است و اصرار داریم تا دانشجویان را پس از تحصیل در هنرستان‌ها به سوی تحصیل مستقیم در این دانشگاه سوق دهیم.‌

انعقاد تفاهم نامه با ۱۲ استانداری

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد از دروس دانشگاه به صورت کارگاهی و مهارتی ارائه می‌شود، ابراز کرد: این دانشگاه با بیش از ۱۷۰ دانشکده و ۲۰۰ هزار دانشجو نقش بسزایی در اشتغال‌زایی دارد.

صالح عمران بیان کرد: بیش از ۶۰ رشته کارشناسی و ۹۰ رشته کاردانی در راستای تربیت تکنسین و کارشناس فنی در سطح این دانشگاه ایجاد شده است همچنین تلاش داریم تا توسعه کیفی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان را در دستور کار قرار دهیم.‌

وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای با امضای تفاهم نامه‌هایی با استانداران سراسر کشور تلاش دارد تا زمینه‌های رشد و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در سطح استان‌های کشور افزایش دهد و در این راستا تاکنون با ۱۲ استاندار تفاهم نامه‌هایی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان امضا شده است.‌

کد مطلب 5055357

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها