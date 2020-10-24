به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالح عمران در دیدار ظهر شنبه با استاندار سمنان به میزبانی دفتر استاندار ضمن بیان اینکه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تنها دانشگاهی است که اجازه تغییر سر فصل‌های آموزشی خود را دارد، تاکید کرد: این دانشگاه بیش از ۱۵۰ رشته تحصیلی دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری رشته‌های آموزشی این دانشگاه در دستور کار است، افزود: هدف‌گذاری اصلی این دانشگاه بر گسترش و کیفی‌سازی آموزش‌ها در سطح کاردانی پیوسته است و اصرار داریم تا دانشجویان را پس از تحصیل در هنرستان‌ها به سوی تحصیل مستقیم در این دانشگاه سوق دهیم.‌

انعقاد تفاهم نامه با ۱۲ استانداری

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد از دروس دانشگاه به صورت کارگاهی و مهارتی ارائه می‌شود، ابراز کرد: این دانشگاه با بیش از ۱۷۰ دانشکده و ۲۰۰ هزار دانشجو نقش بسزایی در اشتغال‌زایی دارد.

صالح عمران بیان کرد: بیش از ۶۰ رشته کارشناسی و ۹۰ رشته کاردانی در راستای تربیت تکنسین و کارشناس فنی در سطح این دانشگاه ایجاد شده است همچنین تلاش داریم تا توسعه کیفی در دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان را در دستور کار قرار دهیم.‌

وی افزود: دانشگاه فنی و حرفه‌ای با امضای تفاهم نامه‌هایی با استانداران سراسر کشور تلاش دارد تا زمینه‌های رشد و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در سطح استان‌های کشور افزایش دهد و در این راستا تاکنون با ۱۲ استاندار تفاهم نامه‌هایی به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان امضا شده است.‌