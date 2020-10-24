ثبت نام ۱۰۰ هزار دانشجوی جدید در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

ابراهیم صالحی عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سال تحصیلی جدید ۱۰۰ هزار دانشجو از دبیرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و نظری جذب دانشگاه فنی و حرفه‌ای سراسر کشور شده‌اند، بیان کرد: کار ثبت نام این دانشجویان در حال انجام است تا بتوانند در این دانشگاه تحصیل کنند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد دانشجویان جدید ثبت نامی در رشته‌های کاردانی و ۲۰ درصد در رشته‌های کارشناسی ناپیوسته ثبت نام شده‌اند، افزود: در رشته‌های کاردانی نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی هستیم.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه مهارتی رسالت اصلی خود را تربیت نیروی دارای مهارت اشتغال و علم می‌داند، ابراز داشت: در این راستا ارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش در سراسر کشور وجود دارد.

صالحی عمران با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفه‌ای به چهار صورت دانشجو می‌پذیرد، افزود: دانشجویان این دانشگاه در یکی از چهار شاخه اصلی شامل کاردانی ناپیوسته و پیوسته و همچنین کارشناسی ناپیوسته و پیوسته درس می‌خوانند که البته تاکید ما بر روی کاردانی ناپیوسته با ۹۰ رشته مختلف در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه ۶۰ رشته کارشناسی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور وجود دارد، بیان کرد: ما دانش آموزان متوسطه و فنی حرفه‌ای را به سمت دانشگاه فنی و حرفه‌ای تشویق می‌کنیم چرا که اولویت در این دانشگاه یادگیری مهارت‌های مرتبط با بازار کار محسوب می‌شود که می‌تواند در آینده شغلی شأن بسیار مفید باشد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه ۶۰ درصد دروس این دانشگاه به صورت آزمایشگاهی و کارگاهی برگزار می‌شود تا دانشجویان به صورت عملی کار را بیاموزند، تاکید کرد: سه هزار و ۶۰۰ کارگاه در سطح دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای کشور وجود دارد.