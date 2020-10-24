کارمندان تهران از ۵ آبان به صورت ۵۰درصد در محل کار حاضر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا اظهار کرد: از روز دوشنبه پنجم آبانماه تا پایان آبانماه کلیه ادارات در شهرستان تهران به طور نوبهای یک دوم (۵۰ درصد) کارمندان سرکار خود حاضر خواهند شد و رؤسای دستگاهها میباید به گونهای برنامهریزی لازم را انجام دهند که با اعمال این مصوبه، در تمشیت امور مراجعان و وظایف محوله، اخلالی ایجاد نشود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرد در ۴۳ شهرستان که بنا بر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم مراعات پروتکلهای بهداشتی و میزان شیوع در وضعیت قرمز قرار دارند از روز دوشنبه هفته جاری محدودیتهای شدید اعمال خواهد شد. لیست این شهرستانها به استانداران اعلام میشود.
ربیعی تصریح کرد: در این محدودیتها گروههای شغلی ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: بدیهی است مشاغل مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم از جمله اورژانسها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز امنیتی، فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، نانواییها و… به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
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