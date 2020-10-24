کارمندان تهران از ۵ آبان به صورت ۵۰درصد در محل کار حاضر شوند

سخنگوی دولت تصریح کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرد در ۴۳ شهرستان که بنا بر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم مراعات پروتکل‌های بهداشتی و میزان شیوع در وضعیت قرمز قرار دارند از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت‌های شدید اعمال خواهد شد. لیست این شهرستانها به استانداران اعلام می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: در این محدودیت‌ها گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بدیهی است مشاغل مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم از جمله اورژانس‌ها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز امنیتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و… به فعالیت خود ادامه خواهند داد.