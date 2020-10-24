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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

ربیعی در تشریح مصوبات کرونا:

کارمندان تهران از ۵ آبان به صورت ۵۰درصد در محل کار حاضر شوند

کارمندان تهران از ۵ آبان به صورت ۵۰درصد در محل کار حاضر شوند

سخنگوی دولت گفت: از روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه تا پایان آبان‌ماه کلیه ادارات در شهرستان تهران به طور نوبه‌ای یک دوم (۵۰ درصد) کارمندان سرکار خود حاضر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سخنگوی دولت در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا اظهار کرد: از روز دوشنبه پنجم آبان‌ماه تا پایان آبان‌ماه کلیه ادارات در شهرستان تهران به طور نوبه‌ای یک دوم (۵۰ درصد) کارمندان سرکار خود حاضر خواهند شد و رؤسای دستگاه‌ها می‌باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند که با اعمال این مصوبه، در تمشیت امور مراجعان و وظایف محوله، اخلالی ایجاد نشود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرد در ۴۳ شهرستان که بنا بر اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دلیل عدم مراعات پروتکل‌های بهداشتی و میزان شیوع در وضعیت قرمز قرار دارند از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت‌های شدید اعمال خواهد شد. لیست این شهرستانها به استانداران اعلام می‌شود.

ربیعی تصریح کرد: در این محدودیت‌ها گروه‌های شغلی ۲، ۳ و ۴ تعطیل خواهند شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: بدیهی است مشاغل مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم از جمله اورژانس‌ها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز امنیتی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و… به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 5055383
طیبه بیات

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