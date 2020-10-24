۱۹۲ شهرستان در وضعیت قرمز کرونایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، گفت: ۱۹۲ شهرستان کشور در وضعیت قرمز و ۷۹ شهرستان در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند و از میان شهرستان‌های وضعیت قرمز، تعداد ۴۳ شهرستان در وضعیت بسیار حاد و خطرناک‌تر بیماری قرار دارند.

وی افزود: شهرستان‌های آذرشهر، جلفا، چاراویماق، عجب شیر، مراغه و مرند از استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های پیرانشهر، ماکو و مهاباد از استان آذربایجان غربی، شهرستان‌های خوانسار، سمیرم، شاهین شهر و میمه، گلپایگان و نجف آباد از استان اصفهان و شهرستان‌های ایوان و دره شهر از استان ایلام، شهرستان‌های دماوند و ورامین از استان تهران، درگز از استان خراسان رضوی، مسجد سلیمان از استان خوزستان، خرمدره از استان زنجان، شاهرود از استان سمنان، استهبان از استان فارس، بانه و بیجار از استان کردستان، بافت، بردسیر، رفسنجان از استان کرمان، اسلام آباد غرب، پاوه و گیلان غرب از استان کرمانشاه، گچساران از استان کهگیلویه و بویراحمد، الیگودرز، پلدختر، دورود و کوهدشت از استان لرستان، دلیجان از استان مرکزی، تویسرکان، رزن و نهاوند از استان همدان، شهرستان ابرکوه، خاتم و مهریز از استان یزد از جمله شهرستان‌های با بیشترین بروز بیماری در کشور هستند که بر اساس کمیته اجتماعی، امنیتی انتظامی ستاد مقابله با کرونا از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت شدید و تعطیلی در مشاغل گروه‌های دو، سه و چهار به مدت یک هفته در شهرستان‌های یاد شده اعمال می‌شود که در صورت لزوم در هفته آینده تمدید خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت ویروس و جلوگیری از شیوع آن بحثی فرا دستگاهی است، اظهار کرد: این امر نیازمند تلاش و همکاری همه‌جانبه کلیه دستگاه‌ها و بخش‌های حاکمیتی کشور با مجموعه وزارت بهداشت است که امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار گیرد.