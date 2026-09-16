۲۴ نوع انگور؛ سرمایه ملکان برای توسعه اقتصادی و گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، نقی محمدی عصر چهارشنبه در هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این شهرستان در حوزه کشاورزی اظهار کرد: انگور می‌تواند به نقطه اتصال میان کشاورزی و گردشگری تبدیل شود و زمینه خلق ارزش افزوده بیشتری را برای منطقه فراهم کند.

وی با بیان اینکه ملکان دارای ۲۴ نوع انگور است، افزود: این تنوع محصول، یک ظرفیت مهم برای توسعه اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود و باید از آن در مسیر تقویت تولید، فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و صادرات استفاده کرد.

فرماندار ملکان با تأکید بر ضرورت عبور از خام‌فروشی محصولات کشاورزی گفت: ادامه فروش محصول به شکل خام نمی‌تواند پاسخگوی ظرفیت‌های موجود باشد و باید زنجیره تولید از مرحله تولید تا فرآوری، بسته‌بندی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی تکمیل شود.

محمدی ادامه داد: بخش قابل توجهی از انگور تولیدی ملکان به کشمش تبدیل می‌شود و توسعه صنایع فرآوری می‌تواند ارزش اقتصادی این محصول را افزایش داده و فرصت‌های جدیدی برای اشتغال و صادرات ایجاد کند.

وی تقویت صادرات کشمش، ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و حمایت از تولیدکنندگان را از نیازهای مهم این بخش دانست و گفت: ایجاد گمرک در ملکان و تقویت صندوق حمایت از صادرات کشمش نیز می‌تواند به توسعه بازارهای هدف کمک کند.

ثبات بازار؛ مطالبه تولیدکنندگان

فرماندار ملکان با اشاره به مشکلات موجود در مسیر فعالیت باغداران و کشاورزان، نوسانات بازار را یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: کشاورز برای برنامه‌ریزی تولید و سرمایه‌گذاری به بازار قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

محمدی افزود: حمایت از صادرات، پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، تأمین تراکتور و ماشین‌آلات کشاورزی، تقویت صندوق توسعه صادرات و اصلاح الگوی کشت از جمله مطالباتی است که باید برای پایداری بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ملکان اظهار کرد: این شهرستان نباید تنها به عنوان یک منطقه عبوری شناخته شود، بلکه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و کشاورزی آن می‌تواند زمینه تبدیل ملکان به مقصد گردشگری را فراهم کند.

فرماندار ملکان گفت: جشنواره انگور و دوشاب نیز می‌تواند فراتر از یک رویداد چندروزه، به بستری برای معرفی هویت، فرهنگ، اقتصاد و ظرفیت‌های شهرستان تبدیل شود.

محمدی با بیان اینکه انگور بخشی از تاریخ، فرهنگ و معیشت مردم ملکان است، افزود: معرفی این ظرفیت در کنار سایر توانمندی‌های شهرستان می‌تواند به تقویت گردشگری کشاورزی و ایجاد پیوند میان تولید و گردشگری کمک کند.

کشاورزی؛ محور اصلی اقتصاد ملکان

وی کشاورزی را یکی از محورهای اصلی اقتصاد ملکان دانست و گفت: بخش قابل توجهی از مردم شهرستان در کنار فعالیت‌های دیگر، به کشاورزی و باغداری اشتغال دارند و علاوه بر انگور، محصولاتی مانند گندم، گوجه‌فرنگی و پیاز نیز در منطقه تولید می‌شود.

فرماندار ملکان همچنین به ظرفیت‌های دامداری و مرغداری شهرستان اشاره کرد و افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره‌های تولید است.

محمدی ابراز امیدواری کرد برگزاری جشنواره انگور و دوشاب بتواند زمینه معرفی ظرفیت‌های شهرستان در سطح ملی و در آینده در سطح بین‌المللی را فراهم کند و گفت: هدف باید این باشد که انگور ملکان از یک محصول کشاورزی به عاملی برای توسعه اقتصادی، صادرات و گردشگری تبدیل شود.

هشتمین جشنواره ملی انگور و دوشاب ملکان از ۲۴ تا ۲۶ شهریورماه با حضور مسئولان کشوری و استانی، تولیدکنندگان و مردم برگزار می‌شود.