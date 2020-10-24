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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۶:۳۷

در گفتگو با مهر مطرح شد

ابتلای ۵۴ نفر از رانندگان تاکسی و اتوبوس درون‌شهری قوچان به کرونا

ابتلای ۵۴ نفر از رانندگان تاکسی و اتوبوس درون‌شهری قوچان به کرونا

قوچان ـ مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قوچان گفت: ۵۰ راننده تاکسی و ۴ راننده اتوبوس در قوچان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

مجید وطن‌دوست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۵۰ راننده تاکسی و ۴ راننده اتوبوس در قوچان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قوچان افزود: از زمان شیوع ویروس کرونا بر اساس تصمیمات شورای اسلامی شهر، کلیه خطوط با ۵۰ درصد ظرفیت و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز به کار کرد. صندلی‌ها به‌صورت یک در میان علامت‌گذاری شده و مسافران بدون ماسک اجازه ورود به اتوبوس‌های درون شهری را ندارند.

وطن‌دوست با بیان اینکه کلیه رانندگان باید ماسک داشته باشند، به ضدعفونی شدن روزانه اتوبوس‌های درون شهری اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲۰ دستگاه تاکسی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این شهرستان متوقف شده‌اند.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا در کل کشور موجب کاهش استفاده شهروندان از وسایل حمل و نقل عمومی درون شهری شده و قوچان نیز از این موضوع آسیب دیده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قوچان با اشاره به اختصاص وام به رانندگان، بیان کرد: کاهش مسافر، معیشت رانندگان تاکسی را تحت تأثیر قرار داده لذا وام‌هایی را به رانندگان تاکسی‌ها اختصاص داده‌ایم.

وی در ادامه تأکید کرد: رانندگان باید رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و احترام به مسافران را در اولویت قرار دهند و شهروندان نیز باید از ماسک در اماکن عمومی به خصوص وسایل نقلیه استفاده کرده و بعد از حضور در وسایل نقلیه دست‌های خود را ضدعفونی کنند.

کد مطلب 5055503

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