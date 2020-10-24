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۳ آبان ۱۳۹۹، ۱۸:۰۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اعلام وضعیت قرمز در استان های همدان و قزوین

اعلام وضعیت قرمز در استان های همدان و قزوین

سخنگوی جمعیت هلال احمر از علام وضعیت قرمز در استان های همدان و قزوین در پی وقوع زمین لرزه خبر داد.

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با توضیح درباره خسارات زمین لرزه ۵.۴ ریشتری در مرز استان همدان و قزوین گفت: خوشبختانه تا این لحظه ارزیابان اعزامی و محلی استان همدان در شهرستان‌های رزن و کبودرآهنگ هیچ گونه گزارشی از وقوع خسارت جانی و مالی نداده‌اند.

نصیری از اعلام وضعیت قرمز در استان‌های همدان و قزوین خبر داد وو ابراز داشت: تاکنون نیز ۶ تیم ارزیاب به منطقه حادثه اعزام شده‌اند و در استان‌های زنجان، کردستان و مرکزی وضعیت زرد اعلام شده است.

وی درباره خسارات استان قزوین نیز توضیح داد: براساس ارزیابی‌ها و پیگیری‌های انجام شده از دهداران در سه روستای ساریجلو، خنداب و اسدآباد گزارش خسارات حاکی از تخریب دیوار حیاط و ترک خوردگی در ابنیه است. اما تاکنون خسارت جانی و مالی جدی گزارش نشده است.

کد مطلب 5055553
ساناز باقری راد

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