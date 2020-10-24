قرارداد بازیکن استقلال خوزستان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، «علیرضا دغاغله» پس از توافق با مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان و با امضای قرارداد برای یک فصل دیگر در جمع شاگردان امیر خلیفه اصل ماندنی شد.

تمرینات آبی پوشان دیار کارون تا شروع مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور در اهواز برگزار می‌شود.

پیش از این در فصل نقل و انتقالات باشگاه استقلال خوزستان فرشاد جان‌فزا، بهروز افشار، میلاد صفایی، مسعود اسدی، ابوالفضل قربانی، آیدین قویدل، حسن‌پور حمیدی، امیرحسین نوایی، سید جلال عبدی، بهروز بارانی و علی حسامی را جذب کرده بود و قرارداد علی کیانی فر، حسین بهرامی، مهند حیدری، علی هلیچی، حسن معاوی، سجاد خالدی و محمد بختیاری را تمدید کرده است.

رقابت‌های فوتبال دسته اول باشگاه‌های کشور از بیست و ششم آبان سال جاری آغاز می‌شود.