عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی ملغی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در توئیتر نوشت: در جلسه روز ۱۸ شهریورماه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کردم که مواد اساسنامه عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی از ۳۷ ماده به ۱۶ ماده کاهش یافته است و به همین دلیل مستلزم ارائه لایحه جدید است.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: در همین حال طی تماس تلفنی با محسن دهنوی - نماینده عضو کمیسیون صنایع - درخواست داشتم تا طرح این اساسنامه در صحن علنی مجلس از دستور کار خارج شود.

به گفته معاون وزیر ارتباطات، فدراسیون بین المللی فضانوردی یک نهاد علمی برای تبادلات علمی میان اعضا بوده و سیاستگذار نیست. بر این اساس عضویت در این فدراسیون نه تنها برای کشورهای عضو، هیچ‌گونه تعهد حقوقی ایجاد نمی‌کند بلکه خروج از آن نیز نیاز به طی فرآیند حقوقی ندارد.

براری تاکید کرد: البته عضویت در این فدراسیون، در هر دو دوره مجلس شورای اسلامی مورد تایید مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بوده است.

این درحالی است که محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع مجلس در توئیتر اعلام کرد: از زمانی که دولت تصمیم به عضویت در فدراسیون بین المللی فضانوردی گرفت، اساسنامه دچار تغییرات زیادی شده است. از این رو در مکالمه با آذری جهرمی وزیر ارتباطات ضمن قبول ایرادات، قرار شد با تصویب در هیئت دولت و ارسال نامه استرداد لایحه به مجلس، عضویت ایران ملغی شود.

به گزارش مهر، لایحه تدوین اساسنامه عضویت ایران در فدراسیون بین المللی فضانوردی از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شد و هم اکنون نیز در مجلس یازدهم در دست بررسی قرار گرفته است. این لایحه به دلیل وجود برخی ابهامات با انتقاداتی از سوی کارشناسان این حوزه همراه بوده و کارشناسان معتقدند که مجلس نباید در الحاق به این فدراسیون، عجله به خرج دهد.

البته سازمان فضایی ایران از سال ۱۳۹۲ به فدراسیون بین المللی فضانوردی ملحق شده است. اما از آنجا که مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» الحاق سازمان فضایی ایران به این فدراسیون، غیرقانونی و بدون تصویب مجلس تلقی می‌شود. به همین دلیل دولت در سالهای اخیر تلاش کرد تا برای این الحاق، زیرساخت قانونی نیز ایجاد کند؛ از این رو لایحه عضویت سازمان فضایی ایران در این فدراسیون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ هیئت وزیران به تصویب رسید و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تاکنون به طول انجامیده است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این لایحه را در تاریخ ۱۸ شهریور تصویب کرد و در نوبت طرح در صحن علنی قرار داد. اما شواهد نشان می‌دهد که طرح این لایحه در صحن مجلس متوقف شده است.

فدراسیون بین المللی فضانوردی (آی. ای. اف) یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی تحت قوانین کشور فرانسه است که در حوزه تحقیقات فضایی و کاربرد این تحقیقات فعالیت دارد و اعضای آن شامل مؤسسات، صنایع، ارائه دهندگان خدمات، محافل دانشگاهی و انجمن‌های حرفه‌ای ملی و بین المللی هستند. دفتر مرکزی آن در شهر پاریس در کشور فرانسه قرار دارد و همکاریهای بین المللی و تبادل اطلاعات از کارویژه های اصلی این فدراسیون است.