تیم بسکتبال کوچین آمل حریفان لیگ برتری خود را شناخت

به گزارش خبرنگارمهر، لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور امسال در دو گروه هشت تیمی از روز ۱۵ آبان به صورت متمرکز در سالن آزادی تهران برگزار می‌شود.

تیم کوچین آمل، درنخستین فصل از حضور خود دراین رقابتها که بعد از دوری بیش از یک دهه‌ای نماینده‌ای ازمازندران درسطح اول بسکتبال کشور محسوب می‌شود، در گروه دوم این رقابتها با تیم‌های شیمیدر قم، مهرام تهران، شهرداری بندرعباس، ذوب آهن اصفهان، صنعت مس کرمان، آینده سازان و نیروی زمینی هم گروه است.

درگروه یک این رقابتها نیز، تیم‌های شهرداری گرگان، پالایش نفت آبادان، آویژه صنعت پارسا مشهد، اکسون تهران، رعد پدافند هوایی مشهد، شورا و شهرداری قزوین، آفتاب زاگرس اهواز، صنعت مس رفسنجان حضور دارند.

تیم کوچین آمل درنخستین دیدار این فصل خود روز چهارشنبه ۲۱ آبان در تهران به مصاف تیم مدعی شهرداری بندرعباس می‌رود.

تیم کوچین آمل با هدایت " رضا نوری" سرمربی باتجربه مازندرانی با ترکیب بازیکنان تیم ملی جوانان ۲۰۲۰ ایران در رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد.

تیم کوچین آمل از تیم‌های زیرپوشش باشگاه ورزشی کاله، در فصل گذشته رقابت‌های لیگ دسته یک بسکتبال باشگاه‌های کشور با هدایت " رضا نوری" مربی مازندرانی و کسب مقام نایب قهرمانی، جواز حضور در لیگ برتر را کسب کرد.

مازندران پس از حضور کوتاه مدت تیم" بیم بابل" در سال ۸۹ به عنوان تنها نماینده استان در لیگ برتر بسکتبال ایران با تصمیم مسئولان وقت این باشگاه خصوصی، از حضور در سطح اول بسکتبال کشور انصراف داده و حالا بعد از دوری بیش از یک دهه‌ای به لیگ برتر بسکتبال کشور بازگشت