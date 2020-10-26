دریاچه ارومیه میزبان بیش از ۵۵ هزار قطعه فلامینگو شد

امید یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در مسیر کریدور مهاجرت پرندگان در دنیا قرار دارد، افزود: هر سال همزمان با فصل مهاجرت هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی به دلیل دارا بودن بیش ۷۰ تالاب فصلی و دائمی به استان مهاجرت میکنند.
وی با بیان اینکه با توجه به مناسب بودن شرایط زیستی در تالابها و زیستگاههای آبی در فصول مهاجرت بیش از ۲۰۰ گونه پرنده مختلف وارد آذربایجانغربی میشوند، ادامه داد: با توجه به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای اخیر شاهد حضور فلامینگو که نمادی از این تالاب بین المللی است هستیم که امسال تخمین زده میشود بیش از ۵۵ هزار قطعه فلامینگو در سواحل دریاچه ارومیه مشغول استراحت و تغذیه هستند.
یوسفی اظهارکرد: این فلامینگوها تا زمانی که شرایط اقلیمی فراهم باشد، در تالابها و سواحل دریاچه ارومیه ماندگار خواهند بود و در صورت بروز سرما و یخبندان به عرضهای جنوبیتر مهاجرت میکنند.
رئیس اداره حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی با بیان اینکه جمعیت فلامینگو در ۴ سال اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، گفت: افزایش جمعیت و جوجه آوری فلامینگوها بیانگر احیای دریاچه ارومیه و تداوم روند بهبودی این تالاب بین المللی است.
وی با بیان اینکه فلامینگوها به دلیل امن بودن زمینهای باتلاقی بیشتر در این مکانها تخمگذاری میکنند، اظهار داشت: غذای این پرنده از آرتمیا و حشرات ریز موجود در آب دریاچه ارومیه است و فلامینگوها به علت آبکشبودن شکل منقارشان میتوانند به راحتی از حشرات ریز موجود در آب تغذیه کنند.
فلامینگوها در پاییز از عرضهای جغرافیایی شمالی از جمله سیبری به عرضهای جنوبی مهاجرت کرده و در مناطق مساعد به زمستان گذرانی اقدام میکنند؛ آذربایجانغربی و تالابهای آنکه در کریدور مهاجرتی پرندگان واقع شده، بهترین مکان برای زمستانگذرانی این پرندگان است.
آذربایجانغربی با دارا بودن بیش از ۲۰۰ گونه از انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی و بیش از ۷۰ تالاب دائمی و فصلی یکی از مهمترین مکانهای مهاجرت و زیست انواع پرندگان است.
نظر شما