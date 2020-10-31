بهروز پرورش خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باشگاه استقلال که روزگاری سمبل ثبات در عرصه مدیریت و فنی بود، حالا به سمبل بی ثباتی بدل شده است. سالهاست که در استقلال شاهد این هستیم طول عمر مدیریت و مربیگری به چند ماه می‌رسد و هر چند ماه یک بار مدیر و مربی تغییر می‌کنند. همین بی ثباتی بلای جان استقلال شده است.

پیشکسوت آبی پوشان که در دهه هفتاد در خط میانی این تیم بازی‌های خوبی انجام داد و حتی به عضویت تیم ملی نیز در آمد در ادامه بیان داشت: با ۴۰ سال تجربه حضور در فوتبال می‌گویم مربیان ما اختلاف خیلی زیادی با هم ندارند و تقریباً همه در یک سطح هستند. تنها میزان حمایت از آنها و تدارکی که باشگاه برای آنها در نظر می‌گیرد در نتیجه گیری شان تعیین کننده است.

وی افزود: لذا باشگاه و وزارت ورزش باید از انتخاب خودش حمایت کند تا این انتخاب هر که باشد نتیجه لازم را بگیرد.

پرورش خواه با بیان اینکه هیات مدیره در استقلال خیلی تعیین کننده نیست افزود: همه تصمیمات مهم از جمله انتخاب مدیرعامل و سرمربی را وزارت ورزش می‌گیرد و هیات مدیره فقط این تصمیمات را اعلام می‌کند. پس مخاطب من وزارت ورزش است که باید از سرمربی یا مدیرعاملی که برای این باشگاه انتخاب می‌کند حمایت کرده و اجازه ندهد زود به زود تغییرات ایجاد شود.

هافبک پیشین آبی پوشان گفت: سالهاست ثبات از استقلال گرفته شده و تیم ما هر سال دستخوش تغییرات زیادی می‌شود. امسال که سه چهار بازیکن از پرسپولیس رفته‌اند تازه پرسپولیسی‌ها می‌فهمند در این چند سال ما چه کشیده‌ایم.

وی بیان داشت: مسئول بالا دست در استقلال و پرسپولیس یک ارگان (وزارت ورزش) است و باید دید وزارت ورزش به هر دو باشگاه یکی باشد. چرا در آستانه لیگ قهرمانان آسیا به پرسپولیس کمک می‌شود تا از همه بازیکنان جدیدش استفاده کند اما این کمک به استقلال صورت نمی‌گیرد. اجازه استفاده از بازیکن جدید که به استقلال نمی‌دهند هیچ، حتی جلوی بازی داریوش شجاعیان هم گرفته می‌شود که این خیلی اتفاق بدی بود.