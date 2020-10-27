دولت فرانسه پاسخگوی هتاکی رئیس جمهور خود به مقدسات مسلمانان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی پیامی توهین رئیس جمهور فرانسه به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را محکوم کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است: «لَقَدْ جاءَکُمْ رَسولٌ مِنْ اَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ عَلَیْهِ ما عَنِتُّم حَریصٌ عَلیْکُمْ بِاْلْمُؤمِنینْ رَئوفٌ رَحیمٌ»

«رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنج‌های شما بر او سخت است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.» - سوره توبه - ۱۲۸

۱۴ قرن از ابلاغ پیام خداوند متعال توسط آخرین فرستاده خود که پیام رحمت و رأفت برای جهانیان بوده است، می‌گذرد و بعثت حضرت محمد (ص) در عصری که جهان با جهل و گمراهی همراه بود چراغی پرفروغ برای تغییر جریان تاریخ در جهان از ظلمات و تاریکی به سمت نور و رحمت بود.

پیام رسول اعظم (ص) که رحمت الهی بود نه تنها برای مسلمانان در دوران حیات ایشان بلکه برای تمام انسان‌ها اعم از مؤمنین و حتی کفار در تمام دوران هاست و آنچه موجب محبوبیت بالای این برگزیده الهی در جهان شد گوهر اخلاق در رفتار و سیره ایشان بود که همگان را جذب و شیفته خود کرده‌اند و خداوند متعال حضرت محمد (ص) را اسوه حسنه برای همگان قرار دادند.

سخن گفتن از فضائل این انسان یگانه تاریخ؛ قطعاً در گنجایش این متن نیست و مطالعه زندگانی رسول اکرم (ص) هر انسان آزاده‌ای را به اینکه حضرت محمد (ص) تجلی رأفت و رحمت الهی بوده‌اند معترف می‌کند کما اینکه بسیاری از اندیشمندان غیر مسلمان نیز بر آن تأکید داشته‌اند.



اصرار بی فایده این گروه برای کاهش محبوبیت نبی مکرم اسلام (ص) بیهوده بوده و خواهد بود و امروز نام زیبای محمد (ص) محبوب‌ترین و فراگیرترین نامی است که انسان‌ها برای فرزندانشان انتخاب می‌کنند و این توهین جاهلان منجر به رجوع بیشتر مردم جهان برای مطالعه زندگی حضرت محمد (ص) و متعاقب آن محبوبیت روزافزون این برگزیده الهی و گرایش به اسلام شده است.

توهین به مقدسات بیش از دو میلیارد مسلمان و سایر مؤمنین به ادیان الهی قطعاً کار ناشایستی است که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت و این جهل و کوشش بی‌ثمر بر آن، از تفکرات جاهلی نشأت می‌گیرد که به گمان باطل خود می‌خواهند این نور الهی را خاموش کنند اما این جاهلان باید بدانند که به فضل پروردگار نور رحمت رسول اعظم (ص) هر روز در دل‌ها بیشتر تابیده خواهد شد و موج گرایش به اسلام هر روز در جهان بیشتر و بیشتر می‌شود و کسانی که گرفتار عصبیت و تنگ نظری هستند و سخیف می‌زنند هر روز در نزد افکار عمومی جهان محکوم‌تر خواهند شد.

این اقدامات گستاخانه برای تحریف واقعیت‌های مسلم تاریخی و اهانت به رسول خدا (ص) که رئیس جمهور فرانسه نیز در اقدامی هتاکانه به بهانه واهی آزادی بیان آن را تأیید کرده است در تاریخ به عنوان یک جاهلیت ثبت خواهد شد و غربی‌هایی که استانداردهای دوگانه برای دیگران مشخص می‌کنند باید پاسخگوی این رفتارهای متناقض خود باشند.

اما آنچه در دنیای امروز جای بسی تعجب و تأثر است توسعه فضای نفرت و دیگری هراسی خصوصاً اسلام هراسی است که برخواسته از ایدئولوژی نفرت، سیاست‌های نفرت پراکنی و رفتارهای متعصبانه نسبت به جامعه اخلاقی و الهی مسلمانان است. بی احترامی به ارزش‌های یک جامعه بزرگ، در واقع بی احترامی به همه جامعه بشری است. تخریب پیامبر گرامی اسلام که مصداق انسان کامل است، تخریب کمالات و ارزش‌های همه جامعه انسانی به حساب می‌آید.

هر شخص آزاده‌ای امروز با این پرسش روبرو می‌شود که چگونه است که سوال کردن و تحقیق در خصوص برخی واقعیت‌های تاریخی در کشور فرانسه که مدعی آزادی بیان است با زندان و محکومیت همراه است اما توهین به مقدسات دو میلیارد مسلمان جهان به بهانه آزادی بیان نادیده گرفته می‌شود. بی‌حجابی اجباری و جلوگیری از ورود زنان مسلمان با حجاب به دانشگاه و آزار و تحمیل سبک زندگی خاص غربی و فرانسوی مصداق آزادی خواهی و دموکراسی تلقی می‌شود.

قطعاً این رفتارهای متناقض ضد دینی در جهان ناقض حقوق بشر و گویای ضعف و زبونی روحیه استکباری در مواجهه با پیام رحمت اسلام است که به دنبال تحریف و وارونه نشان دادن آن هستند و ایجاد گروهک‌های تروریستی با نام اسلامی در جهان نیز از دیگر اقدامات در راستای تخریب چهره اسلام و رسول اعظم (ص) است که همه این اقدامات سخیف در جهان با محوریت صهیونیسم و استکبار جهانی است.

ضمن محکومیت اقدام آقای مکرون، رئیس جمهور فرانسه که اقدام وی قطعاً اهانت و تضییع حقوق همه جامعه بشری است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و دولت فرانسه باید پاسخگوی این هتاکی و توهین رئیس جمهور خود به مقدسات مسلمانان و ادیان الهی باشد، تاکید می‌شود راه احترام به دیگران قطعاً شایسته‌تر از مسیر نفرت و بی احترامی است. بر این اساس از کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد درخواست می‌شود، نسبت به تضیع و تخریب حقوق جامعه بزرگ مسلمانان واکنش نشان دهند و از برخوردهای دو گانه پرهیز کنند.

«اِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظیمٍ؛ توای پیامبر دارای اخلاق بزرگی هستی»

سعید رضا عاملی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی