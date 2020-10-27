چاپ هشتاد و سوم «قهوه‌ سرد آقای نویسنده» منتشر شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «قهوه‌ی سرد آقای نویسنده» که به‌تازگی به‌عنوان پرفروش‌ترین رمان ایرانی دهه دوم قرن بیست‌ویکم شناخته شده، به‌تازگی توسط نشر نیماژ به چاپ هشتاد و سوم رسیده است. قیمت پشت جلد چاپ هشتاد و سوم این کتاب ۴۰,۰۰۰ تومان تعیین شده و تیراژ آن ۲۰۰۰ نسخه است.

اواخر سال گذشته چاپ هفتاد و دوم این کتاب با ویراست جدید و پیوست چند صفحه، در دسترس علاقه‌مندان کتاب در ایران قرار گرفته بود. این کتاب که رمانی معمایی و عاشقانه است، ماجرای نویسنده‌ای به‌نام آرمان روزبه را روایت می‌کند که در نوجوانی عاشق دختری می‌شود که پانزده سال از خودش بزرگ‌تر است و رمان با خاطره‌ای از این عشق آغاز می‌شود و در ادامه...

این رمان با تکنیک داستان‌های فرعی متعدد (spin-off) نوشته شده است به‌نحوی که هرکدام از این داستان‌های فرعی در دل کلیت داستان ساختمان کلی رمان را تشکیل می‌دهند.

روزبه معین لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه اراک دارد و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان البرز به پایان رسانده‌است. چند نمایشنامه از او در دوران دبیرستان و دانشگاه روی صحنه رفته‌است. او در کنار نویسندگی در زمینه‌های مختلف هنری از جمله طراحی و شخصیت‌پردازی کارتونی (کاریکاتور) فعالیت می‌کند.

وی همزمان با تحصیل در دانشگاه، دوره‌های تئاتر و نویسندگی را نیز گذراند. معین فعالیت حرفه‌ای خود را به عنوان نویسنده با نمایشنامه‌نویسی آغاز کرد. معین از سال ۱۳۹۲ شروع به نوشتن رمان قهوهٔ سرد آقای نویسنده کرد و سال ۱۳۹۶ آن را به چاپ رساند و خیلی سریع تبدیل به یک رمان پرفروش شد.