به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عالیه نصیف نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق امروز سه شنبه درباره توزیع کرسی های پارلمان و حوزه های انتخاباتی در قانون جدید انتخابات هشدار داده و آن را گامی در جهت تجزیه و تقسیم عراق توصیف کرد.

وی در عین حال درخصوص چالش پیش روی توزیع کرسی های استان کرکوک نیز هشدار داده و تاکید کرد که در این خصوص اختلافات همچنان پابرچا است.

این نماینده پارلمان عراق افزود: در استان کرکوک توزیع کرسی ها به گونه ای بوده که پنج کرسی به کردها، سه کرسی به عرب ها و دو کرسی به ترکمن ها داده شده است. درحالی که این خلاف ترکیب جمیعتی این سه گروه در این استان است.

نصیف تاکید کرد: با نگاهی به توزیع کرسی ها در قانون انتخابات جدید می توان دریافت که گواهی دهنده این است که عراق آتی در معرض تجزیه قرار دارد. روند توزیع کرسی ها خواه عمدی یا غیرعمدی برنامه ریزی شده و زمینه ساز پروژه پنهان برای تجزیه عراق است.

وی گفت: کردها به دنبال تصاحب کرسی های بیشتر هستند. قانون جدید انتخابات عراق را به سوی تجزیه سوق می دهد.