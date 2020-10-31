به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور بعد از ظهر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

جهانگیری در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن هفته وحدت به مردم ایران و مسلمانان جهان گفت: این هفته مزین به نام پیامبر رحمت، مهربانی و مدارا است. افتخار همه مسلمانان این است که در این مکتب بزرگ تربیت یافته و رشد و اعتلا یابند و پیامبر مکرم اسلام (ص) را الگو و سرمشق خویش قرار دهند.

معاون اول رییس جمهور با ابراز تأسف از حوادث و اخبار ناخوشایندی که از اهانت و خشونت در غرب منتشر می شود، اظهار داشت: هیچکس نباید به نام آزادی و دموکراسی به پیامبر اسلام اهانت کند، قطعاً این گونه رفتارها برای دو میلیارد مسلمان جهان که رفتارشان را با رسول اکرم (ص) می سنجند، غیرقابل تحمل است و نمی توان به نام آزادی، اهانت و دشمنی را ترویج کرد.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد: سربریدن انسان ها و حمله به اماکن مذهبی دیگر ادیان با توجیه دینی به هیچ وجه پذیرفته نیست.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: غرب باید چرخه اهانت و خشونت را متوقف کند. اهانت به مسلمانان حتماً می تواند واکنش هایی به دنبال داشته باشد. امیدواریم فرانسوی ها متوجه باشند که این کار چقدر می تواند زیانبار شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از نحوه برگزاری مراسم های عزاداری در ماه های محرم و صفر گفت: باید از مردم متدین و هیئات مذهبی و دست اندرکاران این مراسم ها که با رعایت پروتکل های بهداشتی این عزاداری ها را برگزار کردند، قدردانی کرد. مردم متدین ایران در شرایط دشوار کرونا خواهان برگزاری مراسم های مذهبی هستند خوشبختانه در ماه های محرم و صفر و اکثریت عزاداری ها با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد تا رضایت مردم و سلامت آنان توأمان تأمین شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: قطعاً الگوسازی مقام معظم رهبری در برگزاری مراسم عزاداری و نیز حمایت های مراجع عظام از رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری مراسم ها راهگشا و کمک کننده بود.

جهانگیری با اشاره به مشارکت و تعهد مردم برای تأمین سلامت جامعه در اجتناب از برگزاری مراسم هایی نظیر سیزده به در و یا راهپیمایی اربعین گفت: مردم ما با هوشمندی بالا با مدیریت کشور برای متوقف کردن چرخه بیماری همکاری کردند و با توصیه و هشدار مسئولان از برگزاری تجمعاتی که خطرزا محسوب می شود اجتناب کردند اگر هم موارد معدودی تخلف انجام می شود باید حتماً برخورد قانونی انجام شود تا همه بدانند که رعایت دستورالعمل های بهداشتی اعلام شده جدی است.

معاون اول رییس جمهور سپس با اشاره به مصوبه شورا در خصوص ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: اتباع ایرانی خارج از کشور علاقمند به ایران هستند و روی کشورشان تعصب دارند آنها سرمایه های کشور محسوب می شوند و باید در چارچوب این سند نیازهای آنان در نقش های مختلف پاسخ گفته شود.

جهانگیری افزود: ظرفیت و توانمندی های فراوانی در حوزه اقتصادی و علمی در ایرانیان خارج از کشور وجود دارد و باید با همکاری همه دستگاه ها بتوانیم از فرصت حضور آنان به نفع ایران استفاده کنیم.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور حجت الاسلام عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی در خصوص پیامدهای فرهنگی کرونا در حوزه تضعیف ارتباطات اجتماعی، به مخاطره افتادن سلامت روانی جامعه، تغییر نظام قضایی، توسعه ارتباطات مجازی و اوقات فراغت و نحوه گذران آن ارائه و بر تدوین سندی پیرامون کاستن از تبعات منفی این بیماری در زندگی مردم تأکید کرد.

همچنین حجت الاسلام قمی رییس سازمان تبلیغات اسلامی گزارشی درباره نحوه برگزاری مراسم عزاداری در ایام محرم و صفر ارائه کرد و گفت: تجربه مطلوبی برای استفاده از روش های نوین و زنده نگه داشتن عزاداری با رعایت پروتکل های بهداشتی به دست آمد.

در این جلسه همچنین ظریف وزیر امور خارجه ضمن تشریح سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده ظرفیت های کم نظیر ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

در این جلسه که وزرای امور خارجه، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش و جوانان، علوم تحقیقات و فناوری و معاونان رییس جمهور در بنیاد شهید و امور زنان و خانواده حضور داشتند، وزارت امور خارجه موظف شد تا با مشارکت نهادها و دستگاه های ذی ربط «سند راهبردی ایرانیان مقیم خارج از کشور» را تدوین کند.

و همچنین بنیاد شهید به عنوان دستگاه متولی تدوین «سند ملی فرهنگ دفاع و مقاومت، ایثار جهاد و شهادت» تعیین شد. اعضای شورا بر بازخوانی سند جامع گردشگری در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور ارتقاء بهتر این سند با نظارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تأکید کردند.