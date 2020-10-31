پویش شادمانی رسول خدا راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه امروز آیت الله محمود محمدی عراقی با تبریک فرارسیدن هفته وحدت به ویژه به شیعیان و اهل سنت کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: هرساله مردم کرمانشاه در این هفته جشن‌های با شکوهی با دف زنی و مدیحه سرایی برگزار می‌کردند اما متأسفانه وضعیت قرمز کرونایی در استان باعث شد این مراسمات برگزار نشود.

وی افزود: هوشمندی حضرت امام راحل (ره) در نامگذاری این هفته به عنوان هفته وحدت که می‌توانست منشأ اختلافات باشد و اکنون به زمینه‌ای برای نزدیکی شیعیان و اهل سنت گشته قابل تحسین است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تعداد بالای فوتی‌های روزانه بر اثر ابتلاء به بیماری کرونا، تصریح کرد: آمار بالای فوتی‌های کرونایی شیرینی این ایام را بر کام شیعیان و اهل سنت تلخ کرده و اعمال محدودیت‌های صنفی درآمد برخی خانواده‌ها را با چالش رو به رو کرده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته رسول خدا که در روایات متعدد به آن اشاره شده است محبت نسبت به مستمندان، یتیمان و بیماران است و در حدیثی از قول پیامبر گرامی آمده است که: هر کس تکفل یتیمی را بر عهده بگیرد همراه و مساوی من در بهشت است.

محمدی عراقی با پیشنهاد راه اندازی پویش شادمانی رسول خدا، گفت: در ایام هفته وحدت پیشنهاد می‌شود کسانی که قدرت و تمکن مالی دارند با سه رویکرد تأمین کمک هزینه تحصیل کودکان یتیم نیازمند، کمک به ازدواج جوانان نیازمند و تأمین مایحتاج نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا به محضر رسول خدا عرض ارادت کنند.

وی گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی برای برخی از مردم مقدور نیست به شکل مالی و اقتصادی در این پویش شرکت کنند و می‌توانند ختم ۱۴ هزار صلوات و قرائت حدیث شریف کساء هدیه به رسول خدا جایگزین کمک مالی کنند.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها به عنوان بازوی اطلاع رسان ستاد کرونا، افزود: بر اساس دستور مقام معظم رهبری ظرفیت بیمارستان‌های نیروهای مسلح نیز به کمک مجموعه درمانی استان‌ها آمده است اما با توجه به شیوع گسترده احتمال احداث بیمارستان‌های صحرایی است که با توجه به نیاز بیماران کرونایی به اکسیژن و حجم گسترده مخازن اکسیژن کار سخت است و توصیه می‌شود رسانه‌ها در ترغیب مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نهایت ظرفیت خود را به کار گیرند.

تا سال ۲۰۵۰ دین اسلام، دین اول اروپا می‌شود

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حمایت رئیس جمهور فرانسه از توهین به حضرت محمد مصطفی (ص)، تصریح کرد: امروزه دین اسلام دین دوم مردم اروپا محسوب می‌شود و پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به دین اول تبدیل شود و غرب نگران خارج شدن حکومت از دستش است و پیامبر مهربانی‌ها قلب مسلمانان و غیرمسلمانان را در غرب به تصرف خود در آورده است.

وی ادامه داد: آیا فرانسوی‌های آدم کش که فقط بیش از یک میلیون الجزایری را برای خلاصی از استعمار خود به کام مرگ فرو بردند تصور می‌کنند مردم دنیا آدمکشی‌های آنها را فراموش کرده‌اند که اینگونه خود را مدعی آزادی بیان می‌دانند.

محمدی عراقی با بیان اینکه تنها چیزی که می‌تواند در برابر استعمار آنها بایستد اسلام است، افزود: آنان می‌خواهند با این گونه کارها از انتشار پیام عدالت گستر اسلام در جوامع‌شان که گرفتار تبعیض نژادی است، جلوگیری کنند.

مراجع و علما کم کاری‌های دولت را تذکر می‌دهند

آیت الله محمود محمدی عراقی تصریح کرد: مردم حق دارند گلایه مند باشند چون گرانی‌ها واقعاً زیاد است، اما مردم بدانند مقام معظم رهبری مدام در جلسات خصوصی از مسئولین می‌خواهند که با کار مضاعف شرایط را برای زندگی مردم سهل کنند.

وی گفت: شهادت می‌دهم هر یک از مراجع بزرگ چه در دیدارهای حضوری با دولتی‌ها و چه به صورت تلفنی، نسبت به مشکلات موجود اعتراض می‌کنند و وضعیت سخت مردم را به آنها گوشزد می‌کنند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در حفظ حرمت رئیس جمهور گفت: دشمنان جمهوری اسلامی در کمین نشسته‌اند و به دنبال ایجاد شرایطی هستند که ضربه‌ای به نظام اسلامی بزنند و ما نباید با توهین و هتک حرمت به سمتی برویم که خواسته دشمنان است.