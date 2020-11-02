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۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۹:۳۵

تیم نفت آبادان در یک بازی تدارکاتی به پیروزی پرگل دست یافت

تیم نفت آبادان در یک بازی تدارکاتی به پیروزی پرگل دست یافت

آبادان- تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیدار تدارکاتی مقابل همشهری خود به پیروزی پر گل دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، طلایی پوشان دیار اروند که خود را برای حضور در بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده می‌کنند، عصر امروز موفق شدند در یک بازی تدارکاتی تیم استقلال آبادان را با ۶ گل شکست دهند.

حسین ساکی، مهدی زبیدی، علی آل کثیر، احمد شریعت زاده، علی هزامی و طالب ریکانی گلزنان این دیدار بودند.

شاگردان پور موسوی پیش از این در بازی‌های تدارکاتی مقابل تیم‌های استقلال ملاثانی، نفت امیدیه، استقلال خوزستان و بادران تهران به دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست دست پیدا کردند.

تیم صنعت نفت آبادان در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف پیکان تهران می‌رود.

کد مطلب 5061814

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