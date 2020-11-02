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۱۲ آبان ۱۳۹۹، ۱۲:۱۹

یک مقام مسئول:

اشکالات سیستم توزیع هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش می دهد

اشکالات سیستم توزیع هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش می دهد

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی گفت:وجود ایراد سیستمی در سامانه‌های توزیع و بارگیری نهاده‌های دامی منجر به تأخیر در توزیع و تشدید کمبود مصنوعی نهاده‌های دامی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب افزود: درحالی که تمامی مسئولان کشور تاکید بر تسریع در توزیع و تخلیه کالاهای اساسی از گمرکات کشور را دارند، عدم تأیید آدرس توسط خریدار نهاده‌های دامی باعث توقف در عرضه نهاده‌های دامی در سطح کشور می‌شود و همین امر در روند توزیع اختلال ایجاد کرده و به واردکنندگان هزینه‌های بیشتر تحمیل می‌کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: این وضعیت تبدیل به معضل بزرگ داخلی شده که در نتیجه آن کالای اساسی که آماده توزیع صرفاً به خاطر یک ایراد سیستمی، مشمول هزینه‌های انبارداری شده و کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌نماید.

نهاوندی خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مسئولین مربوطه این معضل مطرح و پیشنهاد شده به نحوی عمل شود که عدم اقدام خریدار در تأیید آدرس محموله‌های دریافتی باعث توقف بارگیری و عرضه نهاده‌های دامی نشود اما متأسفانه اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده و واردکنندگان علاوه بر معضلات ناشی از تحریم وقت و هزینه‌های زیادی بابت موانع داخلی باید پرداخت نمایند.

وی پیشنهاد کرد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توزیع نهاده‌های دامی در بازار داخلی به رفع مشکلات موجود پرداخته و به پیشنهادات دست اندرکاران این حوزه توجه بیشتری داشته باشد و با توجه به حساسیت شرایط حاکم عکس العمل سریع‌تری نشان دهد.

کد مطلب 5061987

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