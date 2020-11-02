اشکالات سیستم توزیع هزینه واردات کالاهای اساسی را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران؛ محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب افزود: درحالی که تمامی مسئولان کشور تاکید بر تسریع در توزیع و تخلیه کالاهای اساسی از گمرکات کشور را دارند، عدم تأیید آدرس توسط خریدار نهاده‌های دامی باعث توقف در عرضه نهاده‌های دامی در سطح کشور می‌شود و همین امر در روند توزیع اختلال ایجاد کرده و به واردکنندگان هزینه‌های بیشتر تحمیل می‌کند.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران افزود: این وضعیت تبدیل به معضل بزرگ داخلی شده که در نتیجه آن کالای اساسی که آماده توزیع صرفاً به خاطر یک ایراد سیستمی، مشمول هزینه‌های انبارداری شده و کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌نماید.

نهاوندی خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مسئولین مربوطه این معضل مطرح و پیشنهاد شده به نحوی عمل شود که عدم اقدام خریدار در تأیید آدرس محموله‌های دریافتی باعث توقف بارگیری و عرضه نهاده‌های دامی نشود اما متأسفانه اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده و واردکنندگان علاوه بر معضلات ناشی از تحریم وقت و هزینه‌های زیادی بابت موانع داخلی باید پرداخت نمایند.

وی پیشنهاد کرد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی توزیع نهاده‌های دامی در بازار داخلی به رفع مشکلات موجود پرداخته و به پیشنهادات دست اندرکاران این حوزه توجه بیشتری داشته باشد و با توجه به حساسیت شرایط حاکم عکس العمل سریع‌تری نشان دهد.