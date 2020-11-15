صادق صادق دقیقی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پروژه سینمایی خود گفت: کارهای فنی «مردهخور» به تازگی به پایان رسیده و آماده نمایش است، تدوین این فیلم توسط کاوه ایمانی و موسیقی آن توسط بهزاد عبدی ساخته شده است.
وی بیان کرد: هنوز برنامهریزی دقیقی برای نمایش این فیلم در سینماها نداریم، البته تعدادی از پخشکنندگان «مردهخور» را دیده و میخواهند پخش آن را برعهده بگیرند، اما مساله این است که در شرایط فعلی نمیتوان فیلمی را اکران کرد.
این کارگردان سینما ادامه داد: با شیوع ویروس کرونا سینماها عملاً خوابیده است، در شرایط فعلی هر تهیهکنندهای به بازگشت سرمایه خود فکر میکند، به همین دلیل همه منتظر یک اکران مناسب در زمان مناسب هستند.
وی توضیح داد: «چهل کچل» نیز که نزدیک به ۴ سال توقیف بوده و چند ماهی است که پروانه نمایش گرفته است، برای اکران آن نیز هنوز برنامه دقیقی نداریم. در واقع ۲ فیلم آماده اکران دارم که یکی از آنها کودک و نوجوان است و دیگری نیز در گونه اجتماعی ساخته شده است.
صادق دقیقی گفت: در حال حاضر اکران فیلمها عملاً یک ریسک بزرگ برای صاحبان آثار است، اما شنیدهام شبکه نمایش خانگی با تولیدات خود توانسته است مخاطبان بسیاری را به سمت خود کشاند، میتوان گفت سینما نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها تقریباً تعطیل شده است.
وی تاکید کرد: معتقدم که باید به شرایط شیوع ویروس کرونا عادت کنیم و برنامهریزی مناسبی را برای اکران فیلمها در نظر بگیریم. امیدوارم از سال آینده تمهیداتی اندیشیده شود تا مردم دوباره با هنر و به خصوص سینما آشتی کنند.
کارگردان فیلم سینمایی «چهل کچل» با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره فیلم فجر بیان کرد: اگر جشنواره فیلم فجر برگزار شود بسیار خوب است، اگر این جشنواره برگزار نشود، سینما کم کم به سمت فراموشی میرود و همین اکرانهای اندک چه در سینما و چه به صورت آنلاین نیز فراموش میشود. اما اگر این جشنواره برگزار شود، در بدترین شرایط هم علاقه مندان به سینما به جشنواره فیلم فجر میروند تا فیلمهای راه یافته به این رویداد بزرگ سینمایی را ببینند.
وی تاکید کرد: زمانی که مخاطبان سینما بفهمند که فیلمهای خوبی در جشنواره حضور دارد، حتی اگر هم به مرحله اکران در سینماها نرسد، در اکران آنلاین بلیت خریده و فیلمها را میبینند.
صادق دقیقی توضیح داد: در واقع با برگزاری جشنواره فیلم فجر، مخاطبان دوباره به سینما کشیده میشوند و این مساله بسیار مهمی است. الان نزدیک به ۹ ماه است که سینما تعطیل است و امیدوارم شرایطی فراهم شود تا مردم دوباره به سینماها بروند.
وی درباره اکران آنلاین بیان کرد: در واقع از این نوع اکران میترسم چرا که کمتر از ۲۴ ساعت بعد از شروع اکران آنلاین نسخههای قاچاق آن در شبکههای مختلف نمایش داده میشود و همین مساله به اقتصاد فیلم صدمه میزند. البته این راهم باید بگویم که در ابتدا پلتفرمهای نمایش فیلم کار خود را به خوبی انجام میدادند، اما شنیدهام که با توجه به شرایطی که تنها راه نمایش فیلمها اکران آنلاین است، پول مناسبی را برای اکران آنلاین فیلمها به صاحبان آثار نمیدهند.
این کارگردان سینما تاکید کرد: یک زمانی سینماداران صاحبان فیلمها را اذیت میکردند و حالا پلتفرمهای اینترنتی شرایط را برای فیلمسازان سخت کردهاند و پول کافی برای اکران فیلم در فضای مجازی پرداخت نمیکنند. امیدوارم که ما نیز به کپی رایت جهانی وصل شویم تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات اکران آنلاین را پشت سربگذاریم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم مجبور هستند تا برای فیلم دیدن به صورت آنلاین پول دهند و همین امر باعث رونق چرخه اقتصادی سینما میشود.
صادق دقیقی در پایان گفت: مدتی است که به دنبال ساخت یک اثر کمدی هستم و ساخت این پروژه را در زمانی که شرایط بهتر شود، آغاز میکنیم، البته اگر شرایط به همین منوال پیش رود ساخت فیلم کمدی نیز نمیتواند به جذب مخاطب در سینماها کمک کند.
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