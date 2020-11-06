تساوی عجیب فولاد مقابل ذوب آهن با پنالتی دقیقه ۷+۹۰

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان در نخستین دیدار خود در بیستمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه میهمان تیم ذوب آهن بود که این بازی در نهایت با نتیجه تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

موسی کولی بالی (۲۰) و ساسان انصاری (۷+ ۹۰ - پنالتی) برای فولاد و دارکو بیدوف (۷۶ و ۷۹) برای ذوب آهن گلزنی کردند.

در این بازی که در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، ابتدا تیم فولاد توسط موسی کولی بالی در نیمه نخست به برتری رسید.

در نیمه دوم ذوب آهن موفق شد توسط بیدوف دو گل به ثمر برساند و از فولاد پیش بیافتد. در حالی که بازی به وقت‌های اضافه کشیده شده بود، داور مسابقه به نفع فولاد پنالتی اعلام کرد و ساسان انصاری در هفتمین دقیقه از وقت‌های تلف شده کار را به تساوی کشاند.

به این ترتیب فولاد و ذوب آهن در هفته نخست امتیاز بازی را تقسیم کردند و هر کدام به یک امتیاز رسیدند.