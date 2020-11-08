۱۲ خدمت و محصول نوآورانه در حوزه کشاورزی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، در حال حاضر بیش از ۵ هزار شرکت دانشبنیان، بیش از هزار شرکت خلاق، ۶ هزار استارتاپ فعال و چندین هزار شرکت فناور در کشور فعالیت میکنند. بخش قابل توجهی از این تعداد از شرکتها در حوزههای مرتبط با کشاورزی، زراعت و باغداری مشغول به فعالیت هستند.
یکی از حوزههای عمدهای که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری بستههای حمایتی خود را به آن اختصاص داده کشاورزی، زراعت و باغداری است. شرکتهای فناور در این رشته عموماً در ۴ بخش فعال هستند که ایجاد بازارهای آنلاین خرید و فروش محصولات، تامین نهاده، تجهیزات کشاورزی و تسهیل و بهبود فرایندهای مرتبط با کشاورزی را شامل میشوند.
زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی شامل ۵ بخش فرآوری، کشت و پرورش، توزیع و فروش، برداشت و لجستیک و تامین نهادههای ورودی است. شرکتهای فناور، دانشبنیان و خلاق تلاش دارند تا با ارائه محصولات خلاق و فناورانه نقش پر رنگتری در این زنجیره ارزش ایفا کنند.
بذر، نهال، کود، سم و آفت کش، دارو، ماشین آلات هوشمند، ابزار پایش هوشمند، مشاوره، آموزش، سرمایهگذاری، محصولات نهایی و نهادهها و ملزومات نام ۱۲ محصول و خدمتی است که شرکتهای دانشبنیان، خلاق و فناور در این بخش عرضه میکنند. با توجه به وجود چالشهای مانند خشکسالی، هدر رفت محصول، کمبود آب و افزایش تقاضا و عدم انسجام و کارایی زنجیره تامین و فروش، نقش نوآوری و فناری در کشاورزی ایران میتواند بسیار حیاتی و تعیینکننده باشد.
ایجاد مزارع بسته و مدرن، تولید پلتفرمهای فروش، اندازهگیری و پایش آب و تولید سنسورها، پهپادها و دیگر تجهیزات مورد نیاز، از جمله راهکارهای است که این شرکتهای فناور برای بهبود، زراعت، باغداری و کشاورزی ارائه کردهاند.
با توجه به وجود فرصتهای پرشمار در حوزه کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در طول برنامه شش ساله خود، تلاش کرده است تا تعداد بیشتری از نخبگان و فعالان دانشگاهی را به فعالیت در این بخش ترغیب کند.
در حال اضر استارتاپهای مختلفی با حمایت این معاونت، محصولات خود را به بازار عرضه کرده اند. این استارتاپها با ارائه محصولاتی مانند اپلیکیشنهای ویژه کارگران فصلی و کشت گیاه در شرایط کنترلشده تلاش میکنند تا کشاورزان را با مزایای فناوری و نوآوری آشنا کنند.
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