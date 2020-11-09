به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، دبورا لیونز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یوناما (هیأت یاریرسانی ملل متحد در افغانستان) روز یکشنبه در دیدار با رضا اردکانیان، وزیر نیرو در خصوص ظرفیتهای وسیع این همکاری و مشارکت سازمان ملل در تسهیل مسیرهای همکاری مشترک اعلام آمادگی کرد.
در این دیدار، وزیر نیرو با ابراز خرسندی از سفر وی به تهران پس از انتصاب به ریاست هیأت یاریرسانی سازمان ملل متحد در افغانستان، به نیازهای گوناگون این کشور و ظرفیتهای فراوان تخصصی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای کمک به پیشرفت علمی، صنعتی و اقتصادی افغانستان اشاره کرد.
اردکانیان ظرفیتهای تخصصی جمهوری اسلامی ایران و امکان همکاری و کمک به سازمانهای تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل متحد از جمله یوناما را مورد اشاره قرار داد.
وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بر توسعه همکاریهای دو کشور در حوزههای انرژی، گمرکی، اقتصادی و دیگر زمینههای مربوط به این کمیسیون تاکید کرده و افزایش همکاریهای اقتصادی بین ایران و افغانستان را از الزامات مهم نیل به توسعه پایدار و امنیت منطقهای عنوان کرد.
نظر شما