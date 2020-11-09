۳۵ مرکز مثبت زندگی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس عسگری بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان با بیان اینکه در بهزیستی بسیاری خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: یکی از این موارد مرکز مثبت زندگی است که خدمات بهزیستی قابل دسترسی برای همگان فراهم می‌کند.

وی گفت: ۳۲ مرکز مثبت زندگی بر حسب جمعیت به استان تعلق گرفت که با رایزنی به ۳۵ مرکز رسیده تا خدمات در نزدیک ترین و در دسترس ترین محل به مددجویان ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این امر در حال انجام است و فرایندی جدید در کشور است.

وی با اشاره به وجود ۱۷ هزار پرونده مددجو در استان، گفت: از این تعداد ۱۲ هزار پرونده در مراکز مثبت زندگی توزیع شده و پنج هزار دیگر در حال توزیع است اما به دلیل شرایط کرونا، کمی زمان بر است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: امکانات در مراکز مثبت زندگی به شکل مساوی توزیع شده و نیروی تخصصی باید بکارگیری شود و تا چند ماه آینده این مراکز به شکل کامل مستقل می‌شوند.